Aena acaba de presentar sus resultados del segundo trimestre y del primer semestre de 2026, en un comunicado remitido a la CNMV. El gestor aeroportuario rompió por primera vez en su historia la barrera de los 1.000 millones de euros de beneficio en un semestre, apoyado en un nuevo récord de tráfico de pasajeros, aunque las cifras se quedaron ligeramente por debajo de lo que esperaba el mercado. A pesar de este hito, las acciones de Aena cotizan en estos momentos en negativo. ¿Qué está castigando el mercado?

Cifras clave de los resultados de Aena del primer semestre

Entre enero y junio, Aena obtuvo un beneficio neto de 1.002 millones de euros, un 12,1% más que los 893,8 millones del mismo periodo de 2025. Los ingresos totales consolidados crecieron un 10,1% interanual, hasta 3.299,6 millones de euros, con los ingresos aeronáuticos aportando 1.702,1 millones y los comerciales 991 millones. Dentro del negocio comercial destacan el fuerte tirón de los servicios VIP (+31,7%, hasta 124,7 millones) y de los aparcamientos (+9%, hasta 113,2 millones), mientras que los ingresos aeronáuticos ordinarios avanzaron un 8,3% por el mayor tráfico y la actualización de tarifas aplicada desde marzo. El EBITDA se situó en 1.798,9 millones de euros (+6,3%), con un margen del 54,5%.

En tráfico, los aeropuertos del Grupo Aena (red española, Londres-Luton, Leeds Bradford y los aeropuertos brasileños) movieron 189,96 millones de pasajeros en el semestre, un 3,9% más que un año antes, marcando un nuevo récord histórico. En España, la red alcanzó 156,25 millones de viajeros (+3,7%), un ritmo algo más moderado que el 4,5% del primer semestre de 2025.

Pese a estos récords, el beneficio y el EBITDA quedaron por debajo del consenso de analistas recogido por Bloomberg, que esperaba 1.019,8 millones de beneficio neto y 1.825,5 millones de EBITDA, mientras que los ingresos se situaron prácticamente en línea con la previsión de 3.314,6 millones.

Los resultados del segundo trimestre mejoran a los del primero

El negocio de Aena es marcadamente estacional, y el salto entre el primer y el segundo trimestre lo refleja con claridad, al concentrarse en el segundo trimestre el arranque de la temporada alta de viajes

El repunte trimestral (ingresos +23%, EBITDA +72%, beneficio duplicado) no debe interpretarse como una aceleración repentina del negocio, sino como el patrón estacional habitual de Aena: la primavera y el inicio del verano concentran buena parte del tráfico turístico y comercial del año, por lo que el segundo trimestre siempre es sustancialmente más fuerte que el primero. Aun así, el margen de EBITDA del segundo trimestre (en torno al 62,5% de los ingresos, frente al 44,7% del primer trimestre) confirma el apalancamiento operativo característico del negocio aeroportuario: cuando el tráfico crece, los costes fijos se diluyen y la rentabilidad marginal se dispara.

En este escenario, ademas, la deuda financiera neta consolidada del Grupo Aena se disparó desde los 5.024,7 millones de euros de cierre del primer trimestre hasta 6.724 millones a 30 de junio de 2026, elevando el ratio de deuda neta sobre EBITDA (últimos doce meses) hasta 1,73 veces, frente al 1,32 veces de marzo. Este salto en el segundo trimestre coincide con el pago del dividendo de 1,09 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025 (un 11,7% más que el año anterior, dentro de la política de payout del 80% del beneficio), abonado a finales de mayo.

Aena revisa al alza sus previsiones de tráfico

Uno de los anuncios más relevantes del comunicado es la revisión al alza de las previsiones de tráfico para el conjunto de 2026: Aena eleva su estimación de crecimiento de pasajeros en la red española desde el 1,3% que manejaba a comienzos de año hasta cerca del 3%. La compañía atribuye esta mejora a que España se está consolidando como “destino turístico seguro” ante la crisis en Oriente Próximo derivada del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán, lo que estaría desviando tráfico hacia sus aeropuertos. Con todo, la propia Aena matiza que la visibilidad para el segundo semestre sigue siendo limitada por el fin de las coberturas de combustible y la incertidumbre sobre la capacidad que finalmente ofrezcan las aerolíneas y el factor de ocupación real de los vuelos.

Opinión de XTB España sobre los resultados de Aena

Que Aena haya superado por primera vez la barrera psicológica de los 1.000 millones de beneficio en un semestre es, sin duda, un hito, pero conviene relativizarlo, ya que el mercado esperaba más. Quedarse por debajo del consenso tanto en beneficio como en EBITDA, a pesar de haber batido su propio récord histórico de pasajeros, sugiere que los costes, especialmente los de personal y aprovisionamientos, que ya venían creciendo con fuerza en el primer trimestre, continúan comiéndose parte del apalancamiento operativo que en teoría debería generar un mayor tráfico. Es un patrón que ya se vio en los resultados de cierre de 2025, cuando el aumento de la deuda neta y las previsiones de tráfico más conservadoras penalizaron a la acción en bolsa pese a las cifras récord.

El segundo elemento a vigilar es más estructural que coyuntural: la revisión al alza de las previsiones de tráfico, del 1,3% al 3%, está justificada por Aena en la desviación de vuelos hacia España como “destino seguro” ante la escalada en Oriente Próximo. Es una buena noticia a corto plazo para los ingresos, más pasajeros significan más ingresos aeronáuticos y comerciales, pero es un viento de cola de naturaleza geopolítica y, por definición, reversible; si la tensión en el golfo Pérsico se relajase, ese tráfico “refugio” podría normalizarse con la misma rapidez con la que llegó. Además, la propia compañía reconoce cierta debilidad en el factor de ocupación de los vuelos programados, lo que introduce una capa adicional de incertidumbre sobre si el impulso de tráfico observado hasta junio se sostendrá en la segunda mitad del año, justo cuando además hay que financiar el ambicioso ciclo inversor de 10.000 millones de euros previsto para el próximo quinquenio regulado (2027-2031) sin comprometer el generoso payout del 80% que tanto valoran los inversores de Aena.

Las acciones de Aena bajan un 3,8% intradía. En lo que llevamos de 2026, no obstante, las acciones de Aena se revalorizan un 9% hasta los 26 euros.

Fuente: Plataforma de XTB

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