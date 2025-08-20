Las acciones de Estée Lauder se desploman. ¿Impactará a Puig?

Las acciones de Estée Lauder (EL.US) se están desplomando más de un 6% en el pre-mercado tras su presentación de resultados del último trimestre de su 2025 fiscal y del año completo. La compañía ya venía atravesando problemas desde hace tiempo, pero lo preocupante es que las cifras no terminan de mejorar. Entre tanto, las acciones de Puig parecen ignorar estos resultados. Pero ¿afectan los resultados de Estée Lauder a Puig?

Los resultados de Estée Lauder vuelven a defraudar

La firma norteamericana de cosméticos vuelve a defraudar con sus resultados y da una previsión para su año fiscal 2026 por debajo de lo que esperaba el consenso de analistas. Sin embargo, lo que nos interesa analizar para comprender como afecta esto a Puig, una de las compañías de la Selección de Ideas de XTB, son las cifras del último trimestre.

El cuarto trimestre fiscal de Estée Lauder coincide con el segundo trimestre de Puig, terminando ambos el 30 de junio. En ese sentido, destaca como el crecimiento del segmento de cuidados para la piel de Estée Lauder descendió un 17% interanual, frente al crecimiento del 10,2% de Puig. Pero la cosa no queda ahí, ya que el segmento de maquillajes de Estée Lauder experimentó una caída del 12% frente al incremento del 10,5% de Puig.

Sin embargo, los problemas de Estée Lauder van más allá de la relativa debilidad del sector. La compañía americana se ha querido ubicar en un segmento en el que los clientes no la han valorado, por lo que todavía seguiremos viendo discrepancias con el resto del sector y sus números no serán representativos para otras compañías. De hecho, Puig se beneficiará robándole cuota de mercado.

Las acciones de Estée Lauder rebotan un 20% en este 2025.

