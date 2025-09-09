Las acciones de Ferrovial (FER.ES) son las que más caen en la jornada de hoy después de que se haya conocido que una de las personas importantes del accionariado haya liquidado parte de su inversión. Cómo es habitual, los inversores no se han tomado bien la venta de acciones y castigan a la cotización.

María del Pino vende accioness de Ferrovial

Las acciones de Ferrovial han llegado a caer un 2% en la jornada de hoy después de que María del Pino, hermana de Rafael del Pino (presidente de Ferrovial) haya vendido 3,4 millones de acciones por un total de 158,5 millones de euros. Las acciones se han vendido por 46,61 euros. Hay que recordar que María del Pino ya vendió acciones en mayo, en total unas 6 millones que resultó en 313 millones de euros.

María del Pino sigue teniendo unos 2.536 millones de euros en acciones de Ferrovial y alrededor de un 8% de la compañía, por lo que sigue siendo una de las accionistas de referencia. El primer accionista sigue siendo Rafael del Pino, con más del 20% de las acciones y con una importante diferencia del institucional con mayor número de acciones que cuenta con alrededor del 5,87% de la compañía.

Las acciones de Ferrovial suben 14% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Ferrovial?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Ferrovial (FER.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.