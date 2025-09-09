Las acciones de Ferrovial (FER.ES) son las que más caen en la jornada de hoy después de que se haya conocido que una de las personas importantes del accionariado haya liquidado parte de su inversión. Cómo es habitual, los inversores no se han tomado bien la venta de acciones y castigan a la cotización.
María del Pino vende accioness de Ferrovial
Las acciones de Ferrovial han llegado a caer un 2% en la jornada de hoy después de que María del Pino, hermana de Rafael del Pino (presidente de Ferrovial) haya vendido 3,4 millones de acciones por un total de 158,5 millones de euros. Las acciones se han vendido por 46,61 euros. Hay que recordar que María del Pino ya vendió acciones en mayo, en total unas 6 millones que resultó en 313 millones de euros.
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
María del Pino sigue teniendo unos 2.536 millones de euros en acciones de Ferrovial y alrededor de un 8% de la compañía, por lo que sigue siendo una de las accionistas de referencia. El primer accionista sigue siendo Rafael del Pino, con más del 20% de las acciones y con una importante diferencia del institucional con mayor número de acciones que cuenta con alrededor del 5,87% de la compañía.
Las acciones de Ferrovial suben 14% en este 2025.
¿Cómo comprar acciones de Ferrovial?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Ferrovial (FER.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.