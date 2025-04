¿Llegará el precio del oro a los 4.000 dólares?

Dos de las casas de análisis más reconocidas del mundo, Goldman Sachs y UBS, han emitido este fin de semana nuevos precios objetivo para el oro. Según ambas entidades, la demanda de los bancos centrales, que ha sido más fuerte de la esperada, y el propio papel del metal precioso como cobertura contra la recesión y los riesgos políticos podrían impulsar su precio aún más en este 2025, donde ya ha alcanzado varios máximos. ¿Hasta dónde llegará el precio del oro? Los analistas de Goldman ahora ven que el precio del oro subirá a 3.700 dólares la onza para finales de este año, y se espera que alcance los 4.000 dólares la onza a mediados de 2026. Por su parte, los estrategas de UBS apuntaron a un precio por onza de 3.500 dólares para diciembre de 2025, según dos notas separadas publicadas el viernes. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los nuevos objetivos se producen después de que el precio del oro subiera un 6,6% la semana pasada, alcanzando un nuevo récord por encima de los 3.245 dólares la onza el lunes. Ambos bancos publicaron sus anteriores mejoras de perspectiva en marzo, lo que indica un fuerte consenso alcista sobre el lingote en un entorno de incertidumbre, mientras las políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump agitan los mercados globales. En general, ambas compañías pronostican una fuerte demanda de diversos segmentos del mercado, como bancos centrales, gestores de activos a largo plazo, fondos macro, patrimonios privados e inversores minoristas, a medida que los cambios en el comercio mundial y el contexto geopolítico refuerzan la necesidad de invertir en activos refugio. Mientras los medios tradicionales se centran en las fuertes fluctuaciones bursátiles, los profesionales observan diversos mercados no bursátiles y la tensión que se evidencia a medida que se aceleran las operaciones de venta de acciones. El oro incluso ha reemplazado al VIX como indicador global de ansiedad, alcanzando un nuevo récord. ¿Cómo invertir en oro? En XTB contamos con varios instrumentos con los que podrás invertir en oro de forma directa e indirecta. Dentro de nuestra oferta de ETFs, disponemos de diversas opciones que nos permitirán replicar el precio del oro como son el SGLD.UK (dólares) o el IGLN.UK (euros). Además podemos invertir en ETFs que repliquen el comportamiento de las empresas dedicadas a la minería de oro. Entre ellos podrían destacar el GDX.US (dólares) o el GDXJ.UK (euros). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.