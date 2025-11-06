- Las acciones de Grifols caen un 1% tras conocerse su plan de refinanciación.
- La compañía busca refinanciar casi 740 millones de euros con vencimiento en 2026.
Las acciones de Grifols descuentan un 1% tras conocer su nuevo plan de refinanciación para 2026. La farmacéutica catalana continúa avanzando en su estrategia de desapalancamiento y optimización de deuda, con la que aspira a refinanciar más de 700 millones de euros, tal y como informan desde El Economista.
Grifols se prepara para refinanciar su deuda
En concreto, Grifols busca refinanciar casi 740 millones de euros con vencimiento en 2026, dentro de un plan más amplio destinado a mejorar la estructura de su pasivo y reducir costes financieros. La empresa especializada en productos hemoderivados mantiene conversaciones con entidades y asesores para definir las condiciones de esta refinanciación. El objetivo es extender plazos y asegurar liquidez a medio plazo, consolidando la estabilidad lograda tras los movimientos de los últimos trimestres.
Además, Grifols prevé amortizar antes de que finalice noviembre el crédito sindicado que mantiene con la banca, una operación que supondrá devolver de forma anticipada la totalidad de ese préstamo. Dicha devolución marcará un paso importante en el compromiso de la compañía por fortalecer su solidez financiera y disminuir su apalancamiento tras varias operaciones de venta de activos y mejora de márgenes.
En el ejercicio anterior, Grifols logró reducir significativamente su deuda neta gracias a ingresos extraordinarios derivados de desinversiones estratégicas y a una recuperación del flujo de caja operativo. Con esta nueva fase de refinanciación, la empresa busca consolidar la confianza de los mercados y de las agencias de calificación, que siguen pendientes de su evolución de liquidez y rentabilidad.
Cotización de las acciones de Grifols
Las acciones de Grifols caen hoy por encima del 1%, pero mantienen un repunte en el conjunto del año que asciende al 12%. El grupo, que mantiene previsiones de crecimiento moderado para el cierre de 2025, fundamenta su estrategia en la mejora del negocio de plasma, la innovación en terapias biológicas y la disciplina financiera, componentes esenciales de su plan para reforzar el valor de la acción y mantener la senda de recuperación iniciada.
