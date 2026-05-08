Las acciones de Grifols caen más de un 4%. ¿Vuelve el miedo?

Las acciones de Grifols caen más de un 4% en la jornada de hoy después de presentar sus resultados financieros del primer trimestre del 2026. La compañía ya había dado unas expectativas bastante bajas en sus resultados anuales, pero hoy de nuevo ha decepcionado. ¿Qué está pasando con las acciones de Grifols?

Cifras clave de los resultados de Grifols del 1T2026:

Ingresos: 1.700 millones de euros, -4,8% interanual y -2,12% frente a lo esperado por el consenso de analistas

EBITDA ajustado: 381 millones de euros, -4,75% interanual y -2,41% frente a lo esperado por el consenso de analistas

Beneficio neto: 73 millones de euros, +21,7% interanual y +8,69% frente a lo esperado por el consenso de analistas

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España de los resultados de Grifols

Grifols ha presentado unos resultados por debajo de lo esperado. A pesar de que la compañía ya había dado un guidance inferior a lo que se esperaba en la presentación de sus resultados del 2025, en este primer trimestre sus cifras se han quedado por debajo de lo que esperaba el consenso de analistas, con una caída de los ingresos de casi el 5% (+3,3% a tipo de cambio constante). Pensamos que el mercado duda del segmento de albúmina, muy perjudicado por la presión competitiva en China, y el crecimiento a futuro, lo que es clave para seguir mejorando su flujo de caja libre.

De momento, Grifols consiguió mejorar su flujo de caja libre en 30 millones de euros, aunque igualmente fue negativo de 8 millones de euros. El apalancamiento sigue en las 4,3 veces deuda neta/ebitda y aunque poco a poco va mejorando, sigue en niveles considerablemente elevados.

En cualquier caso, si sumamos unas expectativas que ya no convencieron con unos resultados peores de lo que se esperaban y presión en algunos mercados importantes, tenemos un sentimiento negativo de los inversores sobre la compañía y su futuro.

Nosotros pensamos que la compañía está haciendo un buen trabajo en su gestión de costes y la estrategia de Egipto para la extracción de plasma puede mejorar los márgenes en el futuro así como reducir la dependencia de Estados Unidos. Sin embargo, nos preocupa como puedan avanzar las investigaciones en Canadá.

Las acciones de Grifols acumulan una caída de más del 20% en 2026.

¿Cómo comprar acciones de Grifols?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Grifols (GRF.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.