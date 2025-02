Las acciones de Heineken suben un 12%

Las acciones de Heineken (HEIA.NL) subieron más del 12% tras los resultados semestrales de la compañía, lo que impulsó la recuperación de otras grandes cerveceras como Carlsberg (CARLB.DK) y Anheuser-Busch InBev (ABI.BE), que subieron alrededor del 3%. Los resultados de Heineken indicaron un fuerte crecimiento del volumen y una expansión orgánica de las ventas en todos los mercados. La compañía prevé un crecimiento del beneficio operativo del 4-8% en 2025, mientras que los analistas esperaban un aumento interanual del 6%. Esto marca la segunda mejor sesión bursátil de Heineken desde 1989. La expansión del negocio de Heineken El volumen total de cerveza de Heineken aumentó un 1,6% interanual, con un aumento récord del volumen de la marca Heineken del 8,8% interanual. Las ventas orgánicas aumentaron un 5% interanual hasta los 29.900 millones de euros, pero los ingresos totales disminuyeron un 1,2% interanual hasta los 35.950 millones de euros, principalmente debido a los efectos de la conversión de divisas, que afectaron negativamente a los resultados en más de 1.600 millones de euros. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los segmentos de cervezas sin alcohol y premium fueron los que tuvieron mejor desempeño, lo que impulsó significativamente los márgenes operativos, que se expandieron en 40 puntos básicos, del 14,7% al 15,1%. El beneficio operativo aumentó un 8,3% interanual hasta los 4.500 millones de euros, superando tanto las expectativas de Heineken (crecimiento del 8% interanual) como las previsiones del mercado (5,3% interanual). Recompras de acciones y menor deuda El flujo de caja libre aumentó en 1.200 millones de euros interanuales hasta los 3.100 millones de euros

La deuda neta disminuyó en 1.100 millones de euros, de 15.800 millones de euros a 14.700 millones de euros.

En su comentario, Heineken destacó el sólido desempeño a pesar del débil sentimiento del consumidor en Europa, las persistentes presiones inflacionarias y los riesgos de devaluación de la moneda en los mercados emergentes. Sin embargo, la compañía demostró eficiencia operativa, reduciendo 400 millones de euros en costes en 2024. El mercado también reaccionó positivamente al programa de recompra de acciones de Heineken por valor de 1.500 millones de euros, que se ejecutará en los próximos dos años. El dividendo total para 2024 ascendió a 1,86 euros por acción, lo que representa un aumento interanual del 7,5%, y el dividendo final se fijó en 1,17 euros por acción. Cotización de las acciones de Heineken Las acciones de Heineken cotizan actualmente a 76,5 euros, y el sector más amplio de alimentos y bebidas en el STOXX 600 registró las mayores subidas en el índice de referencia hoy. Los resultados del primer semestre de 2024 de la compañía decepcionaron inicialmente al mercado, pero la acción, después de los resultados sólidos el segundo semestre de 2024, está intentando recuperarse después de una reciente tendencia a la baja, poniendo a prueba la EMA de 200 días (77 euros por acción, línea roja). Los inversores evalúan positivamente la expansión de la compañía en el segmento de cerveza premium, que ofrece mayores márgenes de beneficio, así como su crecimiento en bebidas no alcohólicas. De cara al futuro, el mercado es optimista de que un repunte del gasto de los consumidores europeos se traducirá en mayores ventas en todas las categorías de productos de Heineken. A pesar de un entorno desafiante, la empresa continúa expandiendo su negocio, cerrando el segundo semestre del año con un beneficio neto de más de 978 millones de euros. Fuente: xStation5

