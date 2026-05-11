Las acciones de IAG, el grupo de aerolíneas del IBEX 35, viven hoy una de sus mayores subidas de las últimas semanas, tras dispararse un 6,3 %. La compañía aérea, que recientemente presentó sus resultados, se sitúa hoy no solo entre los mejores valores del índice español, sino también entre los más alcistas de los principales selectivos europeos.

Tras semanas de castigo por la incertidumbre geopolítica y el incremento del coste del queroseno, IAG logra recuperar las pérdidas acumuladas desde comienzos de año y parte de las originadas tras el estallido del conflicto en Oriente Medio. Su resiliencia vuelve a quedar patente frente a otras aerolíneas europeas.

El rebote responde a una combinación de factores: un rebote técnico tras las caídas del viernes, la actualización de precios objetivo por parte de varias casas de análisis y el anuncio de la recompra de bonos convertibles, que ha sido interpretado como una señal de fortaleza financiera.

Resultados sólidos y resiliencia operativa pese al ruido geopolítico

IAG presentó el pasado viernes unos resultados que demostraron capacidad de reacción y flexibilidad en un entorno de elevada incertidumbre. Sus ratios de cobertura y su baja exposición a Oriente Medio la posicionaron como una de las aerolíneas más resistentes al conflicto.

Aun así, las acciones de IAG llegaron a caer un 3% tras la publicación del informe, penalizadas por el peso geopolítico y el repunte del combustible, en un contexto donde el alto el fuego sigue vigente, pero sin avances significativos.

Estos resultados, sin embargo, provocaron un movimiento inmediato en las estimaciones de los analistas, que desde el viernes han comenzado a elevar sus precios objetivo para la compañía. Firmas como Bernstein o Barclays revisaron al alza sus valoraciones tras los resultados, y hoy, tras la noticia de la recompra de convertibles, el mercado ha vuelto a recibir nuevas revisiones positivas.

La recompra de bonos convertibles: el catalizador clave de las acciones de IAG

El otro gran motor de la subida ha sido el anuncio de que IAG lanzará una oferta para recomprar la totalidad de su bono convertible con vencimiento en 2028, por un importe de 825 millones de euros.

La operación tiene dos efectos directos. Por un lado, reduce el riesgo de dilución para los accionistas; por otro, refuerza la percepción de solvencia del grupo en un momento de elevada sensibilidad en el sector aéreo. En un entorno donde los inversores buscan señales claras de fortaleza financiera, esta decisión ha actuado como un catalizador inmediato para la cotización de la firma, unido a las revisiones positivas de los analistas y a un mercado más receptivo.

De este modo, IAG recupera impulso y consolida su remontada bursátil. El valor vuelve a situarse en el radar de los inversores que buscan exposición al sector aéreo, con la sensación de que la compañía está mejor posicionada para navegar un año marcado por la incertidumbre geopolítica y el encarecimiento del combustible.

El precio objetivo del consenso para las acciones de IAG se sitúa en 5,56 euros, un 18% por encima del precio actual, lo que refleja un optimismo creciente hacia la evolución del grupo. Aun así, y pese al notable avance de la jornada de hoy, las acciones de IAG aún cotizan en negativo en el acumulado del año.

¿Cómo comprar acciones de IAG desde XTB?

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Como ocurre con el resto de acciones, ETFs y ETCs disponibles en nuestra plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite invertir en IAG con condiciones competitivas y sin costes adicionales en los tramos iniciales de operativa.