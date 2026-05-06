Las bolsas europeas han abierto hoy con un fuerte impulso alcista. Las principales economías del continente reaccionan con optimismo a informaciones que apuntan a un posible avance diplomático relevante en Oriente Medio.

En respuesta, los selectivos más importantes, DAX 40, CAC 40, IBEX 35 y FTSE 100, suben más de un 2 %, reflejando un giro inmediato en el sentimiento inversor.

En un contexto donde Europa sigue siendo altamente dependiente del suministro energético exterior, cualquier señal de distensión geopolítica se traduce en expectativas de menor presión inflacionaria y una normalización progresiva del flujo logístico por el Estrecho de Ormuz.

Y en este escenario, uno de los sectores más beneficiados es el de las aerolíneas, que hoy protagoniza un rebote notable tras meses de castigo por el encarecimiento del crudo y las cancelaciones de rutas en Oriente Medio.

Las aerolíneas europeas repuntan: ¿cómo les ha afectado el conflicto?

IAG se ha convertido en uno de los valores más alcistas del IBEX 35 en la sesión de hoy, con una subida del 5,2 %, impulsada por el creciente optimismo ante la posibilidad de un fin próximo al conflicto entre Irán y Estados Unidos que provoque una caída del precio del petróleo.

El movimiento no es aislado: el apetito inversor se ha extendido por todo el sector europeo. Air France‑KLM avanza un 7,33 %, Finnair un 4,42 %, Wizz Air un 5,86 %, EasyJet un 6,79 % y Ryanair un 6,36 %.

El mercado interpreta que un posible alto el fuego o una reducción de hostilidades aliviaría los riesgos sobre las rutas aéreas, los seguros de vuelo y, sobre todo, el precio del combustible, que es uno de los principales componentes del coste operativo de IAG y del sector de las aerolíneas en general.

Hasta ahora, las aerolíneas habían sido de los valores más castigados por la escalada del conflicto, principalmente por dos factores: el encarecimiento del jet fuel y las restricciones en el tráfico aéreo sobre zonas estratégicas de Oriente Medio.

Pero el informe publicado por Axios sobre un posible acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán ha sacudido los mercados. El Nasdaq 100 aceleró sus ganancias ante la perspectiva de una desescalada, y el sentimiento mejoró de inmediato en todos los activos de riesgo.

Según Axios, citando a dos funcionarios estadounidenses y dos fuentes adicionales, la Casa Blanca considera que está cerca de cerrar un memorando de entendimiento de una página con Irán, que serviría como base para negociaciones más detalladas sobre el programa nuclear.

IAG muestra una resiliencia superior a la de sus rivales

En el caso concreto de IAG, la acción acumulaba una caída cercana al 16 % desde el 27 de febrero, coincidiendo con el inicio del conflicto en Oriente Medio.

Sin embargo, si comparamos su comportamiento con el del resto del sector, IAG —junto a Lufthansa— ha sido una de las compañías menos castigadas desde el estallido de la crisis.

Las aerolíneas más afectadas por el repunte del crudo, por el contrario, han sido Wizz Air, Air France‑KLM y EasyJet, que sufrieron descensos mucho más pronunciados durante las semanas de mayor tensión.

Rendimiento de aerolíneas europeas desde el inicio del conflicto (27 de febrero)

WIZZ LN Equity (Wizz Air) → –32,34 %

AF FP Equity (Air France–KLM) → –28,42 %

EZJ LN Equity (easyJet) → –27,97 %

RYA ID Equity (Ryanair) → –21,71 %

IAG LN Equity (IAG) → –19,94 %

LHA GY Equity (Lufthansa) → –17,97 %

Fuente: xStation5

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