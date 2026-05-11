El dilema central de la IA: ¿más usuarios o más computación?

La batalla por convertirse en el líder de la inteligencia artificial está más viva que nunca. Entre todos los jugadores que compiten en esta carrera, destacan cuatro protagonistas: Alphabet con Gemini, OpenAI con ChatGPT, Anthropic con Claude y SpaceX con xAI.

Hasta hace apenas unos meses, la jerarquía parecía clara: OpenAI marcaba el ritmo de la industria, Gemini avanzaba como segundo gran actor, y Anthropic y xAI ocupaban un papel más discreto. Pero ese mapa competitivo ha cambiado por completo.

OpenAI ya no domina con la misma claridad. Anthropic y Gemini han experimentado un crecimiento explosivo en usuarios y adopción, mientras que xAI sigue rezagada, aunque con movimientos estratégicos que empiezan a alterar el tablero.

El acuerdo que sacude el mercado: Anthropic y SpaceX unen fuerzas

La semana pasada se anunció un pacto que ha reconfigurado el equilibrio competitivo. Anthropic y SpaceX han firmado un acuerdo para que Claude acceda a capacidad de cómputo de la infraestructura de Elon Musk.

En un momento en el que la demanda global de IA se acelera a niveles inéditos, asegurar cómputo se ha convertido en el factor diferencial entre ganar o perder la carrera.

Anthropic tendrá acceso a más de 300 MW de capacidad de computación en el centro de datos Colossus 1, propiedad de SpaceX y ubicado en Memphis. Este salto permitirá a la compañía ampliar los límites de uso, aumentar ventanas de contexto, mejorar latencias y escalar su modelo Claude en plena explosión de demanda. Las estimaciones internas apuntan a que el acuerdo podría suponer cientos de millones de dólares anuales para la división de IA de SpaceX, ahora integrada bajo la marca SpaceXAI.

Los principales jugadores de la carrera de la IA

Anthropic: el crecimiento más explosivo del sector

Anthropic se ha convertido en la compañía de moda. Claude ha experimentado un crecimiento exponencial gracias a su integración en aplicaciones de ofimática, programación, diseño y productividad. Su principal debilidad es clara: capacidad de cómputo limitada, lo que reduce tokens disponibles y limita el uso. El propio CEO, Dario Amodei, reconoció que esperaban un crecimiento 10x anualizado, pero la realidad fue 80x, un ritmo que desbordó su infraestructura.

OpenAI: el modelo más equilibrado, pero perdiendo tracción

OpenAI sigue siendo uno de los grandes protagonistas, con uno de los mejores modelos del mercado y la mayor capacidad de cómputo contratada. Su ventaja competitiva reside en su escala, su marca y su capacidad de despliegue simultáneo. Pero ha perdido protagonismo frente a los avances constantes de Gemini y Claude.

xAI: mucha computación, poca adopción

xAI es el jugador más rezagado. Tiene acceso a una enorme capacidad de cómputo gracias a SpaceX, pero sus modelos están menos desarrollados y su adopción retail es mucho menor. El acuerdo con Anthropic es, en parte, un movimiento para monetizar su infraestructura mientras mejora sus propios modelos.

Alphabet: el único jugador cotizado y el más diversificado

Alphabet es el único actor del grupo que cotiza en bolsa. Su modelo de negocio es más diversificado, menos endeudado y con múltiples líneas que financian el enorme capex destinado a IA. Gemini avanza rápido, pero Alphabet no depende exclusivamente de su modelo para generar beneficios.

El dilema del cómputo de la IA: ¿Más usuarios o mejores modelos?

Uno de los dilemas más importantes en la carrera por la inteligencia artificial es el siguiente: ¿realmente merece la pena ser el líder en usuarios? A primera vista parece obvio, más usuarios implica más ingresos y, por tanto, más crecimiento. Pero la realidad es mucho más compleja.

Es cierto que mayores ingresos ayudan a empresas altamente endeudadas que necesitan liquidez para sobrevivir. Sin embargo, existe un problema estructural: la capacidad de cómputo es limitada. El mayor cuello de botella de toda la cadena de valor no está en los modelos, sino en la infraestructura: terrenos, energía, permisos, centros de datos, chips especializados. Nada de eso se escala rápido.

Por eso hemos visto cómo compañías vinculadas a la infraestructura, desde Oracle en bases de datos, pasando por hyperscalers como Amazon o Alphabet, hasta fabricantes de chips como NVIDIA, TPU, HBM o NAND, han protagonizado algunos de los mayores rallies bursátiles del ciclo.

El dilema operativo: entrenar modelos o atender usuarios

La restricción de cómputo genera un dilema estratégico para las empresas de IA. ¿Qué porcentaje de cómputo destinar a entrenar nuevos modelos, que determinarán su posición futura? ¿Y qué parte dedicar a inferencia, es decir, al uso diario de los consumidores?

El líder en usuarios suele enfrentarse a un problema, cuantos más usuarios tiene, menos cómputo queda disponible para entrenar nuevos modelos. Esto ya ha ocurrido, Anthropic se ha visto obligada a reducir límites de uso por la enorme demanda, sacrificando experiencia de usuario para poder seguir desarrollando modelos.

Por eso encontrar el equilibrio entre usuarios y capacidad de cómputo es esencial. No solo para generar ingresos, sino para mantener la competitividad tecnológica. Aquí es donde el anuncio de Anthropic ha sido tan determinante: su mayor debilidad, la falta de cómputo, queda temporalmente cubierta gracias al acuerdo con SpaceX, lo que le permite duplicar capacidad, mejorar la experiencia de usuario y liberar recursos para entrenar nuevos modelos. Esto coloca a OpenAI en una situación más comprometida, ya que una de sus mayores ventajas competitivas se ha reducido.

Decisión inversora: ¿quién gana y quién se beneficia en la carrera de la IA?

Desde el punto de vista inversor, el ganador de la carrera no determina necesariamente quién gana en bolsa. En el “bando OpenAI” encontramos a Microsoft, Amazon, SoftBank o NVIDIA. En el “bando Anthropic”, algunos se repiten: Amazon, Alphabet y otros institucionales.

Es decir: no hay un único ganador bursátil. Muchos inversores están expuestos a varios jugadores a la vez. Por ahora, los beneficiados claros son las empresas que proveen infraestructura y capacidad de cómputo. El capital fluye hacia semiconductores, y todo apunta a que esta tendencia se mantendrá en esta fase del ciclo tecnológico. Un ejemplo evidente es el ETF AIFS.DE – iShares AI Infrastructure, que acumula un +36 % en tres meses y un +95 % en doce meses.

El acuerdo entre Anthropic y SpaceX no es solo un contrato de computación, es un movimiento estratégico que alinea a dos competidores directos en un momento de máxima tensión tecnológica. Anthropic asegura capacidad para seguir escalando Claude, mientras SpaceXAI se posiciona como un nuevo gigante de infraestructura justo cuando prepara su futura salida a bolsa. En un mercado donde la computación es el nuevo petróleo, esta alianza marca un punto de inflexión en la batalla por el liderazgo de la inteligencia artificial.

Cómo invertir en infraestructura de IA desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder al ETF AIFS.DE – iShares AI Infrastructure, un fondo diseñado para capturar el crecimiento de las compañías que construyen y suministran la infraestructura crítica que hace posible la inteligencia artificial: centros de datos, semiconductores, hardware avanzado y redes de computación de alto rendimiento. Este ETF permite exponerse de forma diversificada al corazón físico que sostiene la revolución de la IA.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en nuestra plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite invertir en AIFS.DE de forma eficiente y sin costes adicionales en los tramos iniciales de operativa.