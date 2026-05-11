El Ibex 35 empieza la semana con caídas del 0,2% después de un fin de semana que no parece haber sido productivo para las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El selectivo español achaca la incertidumbre sobre cuándo se abrirá el estrecho de Ormuz y en general Europa está teniendo el mismo comportamiento. La temporada de resultados sigue vigente, pero con los resultados de la banca ya presentados, la tensión no es la misma y los catalizadores tampoco.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Las acciones de Acciona Energía son las que más suben en la jornada de hoy después de que Expansión haya informado de que Acciona estaría estudiando la opción de realizar una OPA por ella. Actualmente posee el 91% de la compañía, por lo que el desembolso por el restante no sería demasiado elevado. Las acciones de IAG también repuntan, después de que el viernes pasado publicara unas buenas cifras pero advirtiera del posible impacto del conflicto en sus cuentas. El viernes sufrió caídas y hoy rebota con fuerza a pesar de los nuevos rebotes del precio del petróleo.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

Las acciones de Indra son las más bajistas del día de hoy, aunque las caídas no son graves. El mercado sigue pendiente de si habrá o no habrá fusión con EM&E, la empresa de los Escribano y que tantos dolores de cabeza ha dado al accionista. El resto de valores se anotan caídas moderadas dentro del comportamiento natural del mercado.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.