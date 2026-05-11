- El Ibex 35 empieza con dudas
- IAG rebota tras las caídas del viernes
- Acciona Energía despunta por la posible OPA
- Indra corrige
- El Ibex 35 empieza con dudas
- IAG rebota tras las caídas del viernes
- Acciona Energía despunta por la posible OPA
- Indra corrige
El Ibex 35 empieza la semana con caídas del 0,2% después de un fin de semana que no parece haber sido productivo para las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El selectivo español achaca la incertidumbre sobre cuándo se abrirá el estrecho de Ormuz y en general Europa está teniendo el mismo comportamiento. La temporada de resultados sigue vigente, pero con los resultados de la banca ya presentados, la tensión no es la misma y los catalizadores tampoco.
Empresas del Ibex 35 que más suben
Las acciones de Acciona Energía son las que más suben en la jornada de hoy después de que Expansión haya informado de que Acciona estaría estudiando la opción de realizar una OPA por ella. Actualmente posee el 91% de la compañía, por lo que el desembolso por el restante no sería demasiado elevado. Las acciones de IAG también repuntan, después de que el viernes pasado publicara unas buenas cifras pero advirtiera del posible impacto del conflicto en sus cuentas. El viernes sufrió caídas y hoy rebota con fuerza a pesar de los nuevos rebotes del precio del petróleo.
Empresas del Ibex 35 que más bajan
Las acciones de Indra son las más bajistas del día de hoy, aunque las caídas no son graves. El mercado sigue pendiente de si habrá o no habrá fusión con EM&E, la empresa de los Escribano y que tantos dolores de cabeza ha dado al accionista. El resto de valores se anotan caídas moderadas dentro del comportamiento natural del mercado.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
🔴En directo: semiconductores imparables
La bolsa hoy: Trump afirma que la propuesta de paz de Irán es inaceptable
Resumen Diario: La tecnología impulsa a Wall Street hacia máximos históricos pese a las tensiones en el Golfo Pérsico
Microsoft: hedge fund reduce drásticamente su posición y advierte sobre riesgos ligados a la IA
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.