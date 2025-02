Las acciones de IBM suben: ¿qué podemos esperar para 2025?

IBM (IBM.US) ha mostrado un sólido avance en su proceso de transformación, especialmente en inteligencia artificial y servicios de software. Tras la publicación de sus resultados del cuarto trimestre, las acciones de la compañía experimentaron un alza de aproximadamente el 8% en el mercado después del cierre. Esta cifra se une a los buenos resultados del último año, donde las acciones de IBM se anotaron una subida de un 24,5%, pero ¿qué podemos esperar de cara a futuro? IBM aspira a seguir creciendo En el ejercicio anterior, IBM consiguió unos ingresos totales de 17.550 millones de dólares, lo que representa un incremento del 1% interanual. Su beneficio por acción ajustado fue de 3,92 dólares, también con un crecimiento del 1% respecto al año anterior. Si bien esto supone un crecimiento muy bajo, la empresa continúa con su proceso de transformación, y apunta con ambición en este nuevo ejercicio. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Para 2025, IBM prevé un crecimiento de ingresos de al menos un 5% a tipo de cambio constante. Además, establece un objetivo de flujo de caja libre de 13.500 millones de dólares. Pero lo más importante, la transformación estratégica de IBM ha consolidado su enfoque en el sector del software, que actualmente representa aproximadamente el 45% de su negocio. Su plataforma y soluciones híbridas han alcanzado un ingreso recurrente anual (ARR) de 15.300 millones de dólares, con un crecimiento del 11%. El negocio de inteligencia artificial de IBM también ha experimentado un crecimiento notable. Su portafolio de IA generativa ha superado los 5.000 millones de dólares, lo que supone un incremento de casi 2.000 millones en solo un trimestre. Esto lo coloca como una empresa de software, que normalmente cotizan a múltiplos más elevados. ¿Cuál es el potencial de las acciones de IBM? Si estimamos unos beneficios por acción de 9,5$ y le aplicamos un múltiplo de 30 veces, nos daría un potencial del 10% para las acciones de IBM. Son asunciones muy optimistas, pero dentro del mercado de la IA son alcanzables en un contexto de crecimiento. De hecho, las acciones de IBM han superado ampliamente la resistencia de la zona de 237 dólares que había tocado varias veces. Lo que nos indica la tendencia alcista es tanto el despegue de su ADX como la ruptura de la media móvil de 15 días de la de 30 días. Es posible que en el corto plazo haya cierto movimiento a la baja para corregir el gap de apertura del día de sus resultados, pero la tendencia a medio plazo es alcista. En lo que llevamos de año, las acciones de IBM se han anotado una subida de más del 15%. Fuente: Plataforma de XTB

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.