Las acciones de Inditex protagonizan hoy una de las subidas más destacadas del Ibex 35 después de que Barclays haya mejorado su recomendación sobre el gigante textil gallego desde “ponderación de mercado” (neutral) hasta “sobreponderar” (compra), elevando al mismo tiempo su precio objetivo. Este incremento de Inditex se produce en una sesión en la que el Ibex 35 cotiza en máximos históricos, muy cerca de los 20.000 puntos, techo psicológico que podría alcanzar antes de cerrar julio.

Barclays vira y eleva su precio objetivo para las acciones de Inditex

En concreto, Barclays ha elevado el precio objetivo de las acciones de Inditex un 12%, desde los 56 euros hasta los 62,50 euros por título. El banco británico interpreta la debilidad reciente de la cotización que muestran las acciones de Inditex como una oportunidad de compra, destacando el poder de fijación de precios de la compañía y su control de inventarios en un entorno todavía marcado por presiones inflacionarias. Además, estima una rentabilidad total para el accionista en el rango del “mid-teens” (en torno al 15%), apoyada en un crecimiento del beneficio por acción cercano al 11% y una rentabilidad por dividendo de aproximadamente el 4%.

El cambio de opinión de Barclays es especialmente relevante porque la firma había mantenido una postura cauta sobre el valor durante buena parte del año: en enero elevó su precio objetivo hasta los 55 euros mientras seguía calificando la acción de “neutral”, y en junio lo situó en 56 euros sin cambiar de recomendación. La mejora de hoy supone así un giro relevante en la visión del banco sobre la matriz de Zara.

La revisión llega tras un mes de cierta debilidad bursátil: las acciones de Inditex llegaron a cotizar en los 57,20 euros el 3 de julio, para luego retroceder hasta los 53,44 euros el 20 de julio, una caída de en torno al 6,6% en menos de tres semanas. Ese fue precisamente el nivel de precio “débil” que, según Barclays, abre ahora una oportunidad de entrada.

Barclays se suma a Bank of America

La mejora de Barclays no es la única que han recibido recientemente las acciones de Inditex. La semana pasada, Bank of America también revisó al alza su valoración para la compañía desde los 62 hasta los 65 euros por acción, reiterando su recomendación de compra. El banco estadounidense justifica el movimiento en unas previsiones más sólidas: espera un crecimiento anual de ventas del 8,7% en los próximos tres años y ha elevado sus estimaciones de beneficio para los ejercicios 2027-2029 entre un 0% y un 6%. BofA considera además que los resultados del segundo trimestre, que se publicarán en septiembre, marcarán un punto de inflexión para el valor.

El contexto macro ha mejorado ligeramente gracias a la pausa en el conflicto en Oriente Medio y la consiguientre caída del petróleo. Este retroceso en el precio del petróleo alivia presión sobre los costes de la cadena de suministro textil y mejora el sentimiento general del mercado europeo. Los inversores vigilan además la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, prevista para este miércoles, como próximo catalizador macro.

Con el movimiento de hoy, Barclays se suma a un consenso mayoritariamente positivo sobre Inditex, que últimamente incluye objetivos de precio elevados como los de RBC Capital (62 euros, reiterado en varias ocasiones), UBS (60-62 euros, compra) o Kepler Cheuvreux (62,25 euros). El consenso de FactSet situaba recientemente el precio objetivo medio en torno a los 59,4 euros, aunque las revisiones de hoy de Barclays y Bank of America tienden a elevar esa media al alza.

Inditex supera a Kering en capitalización bursátil

Con los movimientos de las últimas jornadas, la capitalización bursátil de Inditex ha llegado a superar a la de Kering, un cambio que, más allá de poner de manifiesto la diferencia entre los resultados financieros de ambas firmas, refleja un cambio estructural en la forma en que el mercado valora a las empresas de consumo.

Actualmente, los inversores favorecen a las compañías capaces de presentar un crecimiento sostenido de los ingresos, una expansión de los márgenes y una elevada conversión de los beneficios en flujo de caja libre (Free Cash Flow), tres indicadores en los que Inditex ha demostrado una clara superioridad a Kering.

Inditex continúa aumentando las ventas comparables (like-for-like), mantiene márgenes operativos próximos a sus máximos históricos y genera un flujo de caja suficiente para financiar su expansión internacional, la inversión tecnológica, el incremento de los dividendos y los programas de recompra de acciones. Por el contrario, Kering afronta actualmente varios desafíos de forma simultánea: y es que además de afrontar la desaceleración del mercado chino, el grupo necesita revitalizar Gucci, recuperar cuota de mercado y volver a demostrar un crecimiento sostenible de los beneficios. Hasta que esa recuperación sea visible, es natural que el mercado siga aplicando un descuento en su valoración respecto a sus principales competidores, un hecho que explica el sorpasso de Inditex.

Cotización de las acciones de Inditex

La capitalización bursátil de las acciones de Inditex ronda los 174.470 millones de euros, con un PER de 27,64 veces. Inditex repunta un 3% intradía y abre un hueco alcista tras nueve sesiones luchando contra su media móvil de 50 periodos, que finalmente ha quedado atrás. El nivel de los 55,40 euros (antigua resistencia) se convierte ahora en soporte de corto plazo, y un cierre diario sostenido por encima de esa cota reforzaría el camino hacia el máximo histórico de 57,72 euros.

Fuente: Plataforma de XTB

Las acciones de Inditex suben alrededor de un 3% en la jornada de hoy. En el acumulado de año, no obstante, las acciones de Inditex cotizan con una leve caída de más del 1,10%%.

¿Cómo comprar acciones de Inditex?

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