Las acciones de ASML Holding suben con fuerza hoy en la bolsa de Ámsterdam, hasta los 1.625 € por título, un avance del 2,6% respecto al cierre anterior, llegando a tocar un máximo intradía de 1.632 €. Con este movimiento, la capitalización bursátil del fabricante neerlandés de equipos de litografía ronda ya los 625.000 millones de euros. El repunte no es aislado: responde a un movimiento de fondo que recorre todo el sector de semiconductores desde hace varias jornadas.

El detonante: la escasez de memoria HBM para IA

El Nikkei 225 sube hoy un 0,7% hasta los 69.194 puntos, en su quinta jornada consecutiva de subidas, con el fabricante de memoria Kioxia liderando la sesión y avances también en Advantest, Tokyo Electron y SoftBank. Por su parte, el Kospi surcoreano permanece cerrado hoy por festivo, por lo que no ha cotizado y su última referencia es la del viernes 14 de agosto, cuando cerró con una subida del 2,42% hasta los 6.977,94 puntos, con Samsung Electronics avanzando un 2,43% hasta los 274.500 wones, en su cuarta jornada consecutiva al alza. Esa sesión coronó una semana en la que el Kospi acumuló un 11,5% de revalorización y cerca de un 22% desde el mínimo del 30 de julio.

El motor de fondo de este rally es la memoria de alto ancho de banda (HBM), clave para los aceleradores de inteligencia artificial. A esto se suma que este segmento ha contado con más alicientes en las últimas jornadas:

SK Hynix anunció el 7 de agosto una inversión de 54 billones de wones (38.100 millones de dólares) para construir dos nuevas plantas de memoria, ante una demanda de HBM y DRAM que sigue superando a la oferta.

El fondo soberano singapurense Temasek estaría estudiando invertir en Samsung Electronics y SK Hynix , información que dispara ambos valores más en bolsa casi un 5%.

, información que dispara ambos valores más en bolsa casi un 5%. La jornada de inversores de SanDisk, con proyecciones de márgenes brutos cercanos al 80% hasta 2030, impulsó un rally de todo el segmento de memoria NAND, con Micron y Western Digital subiendo con fuerza y contribuyendo al 11,5% semanal del Kospi.

En paralelo, el mercado estima que la capacidad de DRAM y HBM para 2027 ya está prácticamente vendida en su totalidad, con los compradores recibiendo solo entre el 60% y el 70% del volumen solicitado, mientras Morgan Stanley eleva sus previsiones de demanda de HBM para 2027 hasta un crecimiento del 60%. Esta “supercarrera” de la memoria beneficia directamente a ASML como principal proveedor de máquinas de litografía EUV y DUV necesarias para fabricar estos chips a escala, ya que cada nueva planta anunciada por Samsung o SK Hynix se traduce en pedidos futuros de sus equipos.

El movimiento actual llega después de que el sector sufriera en julio su peor corrección desde la crisis financiera de 2008, cuando el índice PHLX Semiconductor (SOX) cayó más de un 20% por dudas sobre la sostenibilidad del gasto en infraestructura de IA. Desde entonces, el sector ha recuperado terreno con fuerza: el SOX avanza más de un 10% en lo que va de agosto, camino de su mejor mes de agosto desde 2003. No obstante, al cierre de la semana pasada, los datos de inflación (IPP de julio) fueron más suaves de lo esperado en EE. UU., lo que ha reducido el temor a nuevas subidas de tipos, reforzando el apetito por el riesgo en tecnología.

Catalizadores propios de ASML

Más allá del arrastre sectorial, ASML tiene motores específicos: en julio presentó unos resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado y elevó su previsión de ventas anuales para 2026 hasta un rango de entre 43.000 y 45.000 millones de euros, muy por encima del consenso de analistas. A principios de agosto, Goldman Sachs incorporó el valor a su lista de convicción europea, y Morgan Stanley elevó recientemente su precio objetivo un 40% designando a ASML como su empresa puntera del sector, apoyándose en una demanda de capacidad ligada a la IA que se espera más fuerte en 2027. Otros fabricantes de equipos neerlandeses también participan del rally hoy: ASM International sube un 2,44% hasta 915,60 € y BE Semiconductor Industries (Besi) avanza un 2,27% hasta 238,80 €.

Aun así, no todo son buenas noticias. Persisten dudas sobre el avance de China en litografía ultravioleta profunda (DUV) doméstica, un riesgo a medio plazo para el mercado direccionable de ASML, y sobre una valoración ya exigente tras las fuertes subidas acumuladas en 2026. Con todo, el consenso de mercado sigue interpretando la subida de hoy como parte de una tendencia sectorial de fondo (la escasez estructural de memoria para IA).

Las acciones de ASML repuntan un 2,6% intradía. En lo que llevamos de año, las acciones de ASML acumulan un incremento del 76,7%.

Fuente: Plataforma de XTB

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