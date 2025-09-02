Las acciones de Indra caen mas de un 2%

Las acciones de Indra (IDR.ES) caen más de un 2% en lo que llevamos de jornada, después de que haya designado a David King como nuevo responsable de la compañía en Reino Unido e Irlanda, un puesto de reciente creación con el que busca consolidar su estrategia de expansión internacional.

Las acciones de Indra lideran las caídas del Ibex 35

El sentimiento en el día de hoy está siendo negativo, pero Indra está sufriendo más que el resto de empresas y en general el sector defensa está cotizando en rojo. Todo ello, a pesar del reciente movimiento de la compañía. Nada parece indicar que estas caídas se deben al nombramiento del nuevo directivo.

Indra ha identificado ambos países como mercados clave para el crecimiento, aunque actualmente representan unos 110 millones de euros de ingresos, es decir, alrededor del 2,3% de la facturación global de 2024. La actividad de Indra en estas geografías se centra sobre todo en la exportación de proyectos en áreas como gestión del tráfico aéreo (ATM), movilidad y Defensa.

Por su parte, King tiene más de 38 años de trayectoria en el sector de la Defensa y aeroespacial, con experiencia en organizaciones como la Royal Air Force, Airbus, Raytheon (hoy RTX) y Thales, de donde precisamente lo ha fichado Indra, entre otras.

La empresa pretende impulsar una estructura directiva local, la creación de una estrategia específica para Reino Unido e Irlanda y el fortalecimiento de las relaciones institucionales en ambos países.

Las acciones de Indra suben un 95% en este 2025.

