Las acciones de Indra celebran sus buenos resultados

Las acciones de Indra se sitúan en la zona alcista del Ibex 35 en la sesión del jueves tras la presentación de sus resultados trimestrales. Tras el impulso del sector defensa global y europeo en los índices y la incertidumbre en torno a la financiación y aumento del gasto en defensa, el mercado esperaba con ganas los resultados de la que aspira a ser la compañía líder del sector en España. ¿Qué destacamos de sus resultados? Resultados de Indra del segundo trimestre de 2025 Cartera de pedidos : 9474 millones de euros (+2326 millones de euros frente al 2T24)

: 9474 millones de euros (+2326 millones de euros frente al 2T24) Ingresos : 1285 millones de euros (+221 millones de euros frente al 2T24)

: 1285 millones de euros (+221 millones de euros frente al 2T24) EBITDA : 140 millones de euros (+27 millones de euros frente al 2T24)

: 140 millones de euros (+27 millones de euros frente al 2T24) Margen operativo : 136 millones de euros (+31 millones de euros frente al 2T24)

: 136 millones de euros (+31 millones de euros frente al 2T24) EBIT : 114 millones de euros (+25 millones de euros frente al 2T24)

: 114 millones de euros (+25 millones de euros frente al 2T24) Beneficio neto : 155 millones de euros (+102 millones de euros frente al 2T24)

: 155 millones de euros (+102 millones de euros frente al 2T24) Flujo de caja libre : -12 millones de euros (-13 millones de euros frente al 2T24)

: -12 millones de euros (-13 millones de euros frente al 2T24) Deuda neta: 4 millones de euros (+133 millones de euros frente al 2T24) Resultados de Indra del primer semestre de 2025 Ingresos : 2450 millones de euros (+6,3% frente al 1S24)

: 2450 millones de euros (+6,3% frente al 1S24) EBITDA : 140 millones de euros (+15,4% frente al 1S24)

: 140 millones de euros (+15,4% frente al 1S24) Margen operativo : 243 millones de euros (+15,8% frente al 1S24)

: 243 millones de euros (+15,8% frente al 1S24) EBIT : 114 millones de euros (+17% frente al 1S24)

: 114 millones de euros (+17% frente al 1S24) Beneficio neto : 155 millones de euros (+87,7% frente al 1S24)

: 155 millones de euros (+87,7% frente al 1S24) Flujo de caja libre : -12 millones de euros (-5,3% frente al 1S24)

Los resultados de Indra para el segundo trimestre del año 2025 han sido generalmente positivos, motivados principalmente por el aumento en la demanda del sector defensa y un buen desempeño operativo respecto al año anterior. Los ingresos y el flujo de caja En el primer semestre de 2025, la cartera de Indra alcanzó los 9.474 millones de euros, de los cuales 1.449 millones corresponden a la consolidación de TESS Defense. Excluyendo este impacto, la cartera habría registrado un crecimiento del +12% respecto al primer semestre de 2024, impulsado por aumentos de doble dígito en todas las divisiones. En el primer semestre de 2025, los ingresos aumentaron un +6% respecto al mismo periodo del año anterior. Todas las divisiones registraron crecimientos: ATM +25%, Defensa +16% y Minsait +2%, mientras que Movilidad se mantuvo estable. En términos trimestrales, la tendencia positiva se mantuvo, con incrementos en ATM (+55%), Defensa (+15%) y Minsait (+2%). Movilidad, por su parte, volvió a presentar un comportamiento estable (+0%). Por otro lado, el tipo de cambio tuvo un impacto negativo en los ingresos del primer semestre, restando 43 millones de euros. Este efecto se debió principalmente a la depreciación del dólar frente al euro, así como al impacto en las divisas de Brasil y México. El flujo de caja libre en el primer semestre de 2025 fue de 65 millones de euros, ligeramente por debajo de los 69 millones registrados en el primer semestre de 2024. El segundo trimestre del año reportó un flujo de caja negativo, con -12 millones de euros, frente a los +1 millón del trimestre anterior. Esta reducción se debe principalmente a las variaciones en el capital circulante. Desempeño operativo positivo En términos operativos la compañía ha reportado resultados positivos para la compañía tanto en el desglose del primer semestre como en el segundo trimestre del 2025. Es importante destacar que el acumulado semestral tiene en cuenta también el buen desempeño que ya logró Indra en el primer trimestre del año. Durante el primer semestre de 2025 el margen EBITDA se situó en el 10,8%, frente al 10,0% registrado en el mismo periodo del año anterior (1S24), lo que representa un crecimiento del +15% en términos absolutos. Esta mejora se explica principalmente por el mayor incremento de ingresos en las divisiones con mayor rentabilidad operativa que son Defensa y ATM, así como por la mejora en la rentabilidad de las divisiones de Defensa, Movilidad y Minsait. Además, en el segundo trimestre de 2025, el margen EBITDA alcanzó el 10,9%, frente al 9,6% del 2T24, con un crecimiento absoluto del +24%. Por su parte, el margen Operativo en el 1S25 fue del 9,9%, comparado con el 9,1% del 1S24, lo que supone un aumento del +16% en términos absolutos. Finalmente, el resultado neto del 1S25 ascendió a 215 millones de euros, frente a 114 millones en el 1S24, lo que representa un incremento del +88%. Esta mejora se debe tanto al buen desempeño operativo como al impacto puntual en los resultados financieros derivado del aumento en la valoración de la participación en TESS. Las acciones de Indra suben un 0,3% tras los resultados y avanzan un 123% en el acumulado del año.



