Las acciones de Indra se acercan a máximos históricos

Las acciones de Indra se disparan hoy más de un 2%, tras el impulso del 5% que registraron el pasado viernes. La compañía liderada por Ángel Escribano, que recientemente recibió una considerable mejora de la calificación de sus títulos, cotiza hoy a tan solo un 4% de sus máximos históricos, registrados hace tan solo un mes, en un contexto global marcado por las discusiones sobre el gasto en defensa de la OTAN. Indra Las acciones de Indra siguen subiendo Las acciones de Indra se anotan hoy una nueva sesión en positivo tras una última semana en la que experimentaron destacadas fluctuaciones. Los títulos de la compañía, que el pasado lunes sumaron una caída de más del 2% tras el controvertido acuerdo de Pedro Sánchez con la OTAN, por el que España renunciaba a alcanzar el 5% de su PIB en defensa, rebotaron el viernes tras recibir una gran recomendación de la firma de análisis Morgan Stanley, que elevó su recomendación sobre la compañía a "sobreponderar" y aumentó su precio objetivo desde los 21,5 euros hasta 47 euros. Este incremento en el precio de las acciones de Indra supuso un potencial alcista del 34% desde los niveles actuales y un incremento del 118% respecto a su estimación anterior, convirtiendo a la compañía en una de las grandes apuestas de la firma. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La recomendación de Morgan Stanley se produjo poco después de que Indra celebrase su última Junta de Accionistas, en la que se ratificó el apoyo a su actual presidente, Ángel Escribano, y en la que se reiteró la clara apuesta de la compañía por el sector de defensa con la creación de una nueva área de negocio: Indra Weapons & Ammunition, una división armamentística con la que Indra aspira a convertirse en el “prime nacional español en sistemas de armamento inteligente” y contribuir al “desarrollo de una base industrial de defensa más autónoma y competitiva en España y Europa”, tal y como afirmó el propio Escribano. Esta nueva división, que se engloba dentro del segmento de Defensa la compañía, se centrará, entre otros, en capacidades de guiado, sistemas no tripulados, y energía dirigida y efectores láser, así como en la aceleración del negocio de sistemas antidron y en la integración de sistemas de autodefensa en plataformas. Previamente, Indra ya había presentado una nueva plataforma centrada en inteligencia artificial, IndraMind, y había lanzado una nueva compañía centrada en el sector espacial, Indra Space, en la que se integran los negocios de Hispasat, Hisdesat y Deimos. En la jornada de hoy, las acciones de Indra mantienen la tendencia ascendente que registraron tras la recomendación de Morgan Stanley y se posicionan dentro de la zona alcista del Ibex 35, con un precio que supera los 35 euros por título. Cotización de las acciones de Indra Tras las subidas registradas en los últimos días, las acciones de Indra acumulan una subida del 105% en lo que va de año, un dato que pone de manifiesto el buen momento que está viviendo el sector de defensa, donde otras compañías de la industria europea, como Rheinmetall o Thales, también cotizan al alza. Gráfica de Indra (velas diarias) Fuente : Xstation5

