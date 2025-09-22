Las acciones de Indra siguen en subida libre

Después de una gran semana anterior, las acciones de Indra (IDR.ES) comienzan esta de nuevo con fuertes alzas. Aunque el ánimo en el selectivo español es negativo, las acciones de Indra repuntan casi un 4% en estos momentos de la jornada entre las tensiones geopolíticas y los rumores de nuevas adquisiciones.

Las acciones de Indra suben casi un 4%

Aunque en la mañana de hoy no parece haber grandes noticias, lo cierto es que las acciones de Indra suben más de un 10% entre la semana pasada y el repunte de hoy. Aún no está en máximos históricos, pero se dirige a esos rangos. Además de incrementos en su precio objetivo por parte de algunas casas de análisis, parece que los inversores siguen viendo los riesgos geopolíticos como altos, y esto está beneficiando al sector defensa europeo. El conflicto en Oriente Medio es más candente que nunca y Rusia está haciendo movimientos, como las invasiones del espacio aéreo de Polonia o de Estonia, que podrían generar algún tipo de reacción por parte de la OTAN.

Si bien apenas hace un mes el mercado rebajaba la prima geopolítica y veía un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para parar la guerra de Ucrania como probable, este escenario se ha vuelto a difuminar. Rusia sigue ganando tiempo y con las últimas provocaciones los inversores están viendo de nuevo al sector defensa como ganador de esta situación. Lo cierto es que con este escenario, las inversiones en defensa no pueden frenar y estas amenazas deberían dejar claro que Rusia no está dispuesta a rendirse tan fácilmente. Ahí es donde las acciones de Indra se ven premiadas.

Las acciones de Indra suben un 119% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

