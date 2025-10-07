Las acciones de Indra no están apenas reaccionando a la noticia de que la compañía, a través de su filial Mobility, ha sido seleccionado por Transport for London (TfL) para encargarse de la venta de billetes del metro de Londres, así como de los controles de acceso. Recordemos que este medio es usado por 8 millones de personas al día, por lo que se trata de un contrato importante.

Indra gana el contrato del metro de Londres

La firma definitiva del contrato aún está pendiente de la resolución de un recurso presentado por Cubic Transportation Systems, la actual operadora estadounidense del sistema. Es por ello que probablemente las acciones de Indra no hayan reaccionado de mejor manera, aunque también hay que señalar que el contrato no impacta en el negocio en el que actualmente se pone el foco, el de defensa. Desde TfL, organismo dependiente del Ayuntamiento de Londres, han señalado que no existe un plazo concreto para la resolución. Dentro del contrato también se incluyen tranvías, autobuses y los trenes de Cercanías.

El contrato tiene fecha hasta 2034, con la posibilidad de ampliarse hasta 2039. El importe rondará los entre 1.200-1.500 millones de libras (hasta 1.725 millones de euros). La cifra final dependerá de las extensiones y opciones adicionales que decida aplicar Transport for London. Para hacernos una idea del impulso del negocio en Reino Unido, Indra reportó el año pasado en el país algo más de 100 millones de euros, por lo que este contrato supondría doblar sus ingresos del año pasado en la región.

Las acciones de Indra suben un 126% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

