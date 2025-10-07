- Indra gana un importante contrato en Londres
- Las acciones de Indra no reaccionan
- El contrato podría permitir doblar sus ingresos en Reino Unido
- Indra gana un importante contrato en Londres
- Las acciones de Indra no reaccionan
- El contrato podría permitir doblar sus ingresos en Reino Unido
Las acciones de Indra no están apenas reaccionando a la noticia de que la compañía, a través de su filial Mobility, ha sido seleccionado por Transport for London (TfL) para encargarse de la venta de billetes del metro de Londres, así como de los controles de acceso. Recordemos que este medio es usado por 8 millones de personas al día, por lo que se trata de un contrato importante.
Indra gana el contrato del metro de Londres
La firma definitiva del contrato aún está pendiente de la resolución de un recurso presentado por Cubic Transportation Systems, la actual operadora estadounidense del sistema. Es por ello que probablemente las acciones de Indra no hayan reaccionado de mejor manera, aunque también hay que señalar que el contrato no impacta en el negocio en el que actualmente se pone el foco, el de defensa. Desde TfL, organismo dependiente del Ayuntamiento de Londres, han señalado que no existe un plazo concreto para la resolución. Dentro del contrato también se incluyen tranvías, autobuses y los trenes de Cercanías.
El contrato tiene fecha hasta 2034, con la posibilidad de ampliarse hasta 2039. El importe rondará los entre 1.200-1.500 millones de libras (hasta 1.725 millones de euros). La cifra final dependerá de las extensiones y opciones adicionales que decida aplicar Transport for London. Para hacernos una idea del impulso del negocio en Reino Unido, Indra reportó el año pasado en el país algo más de 100 millones de euros, por lo que este contrato supondría doblar sus ingresos del año pasado en la región.
Las acciones de Indra suben un 126% en este 2025.
¿Cómo comprar acciones de Indra?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra (IDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El Ibex 35 cae por debajo de los 15.600 puntos
Las acciones de Delta Air Lines despegan tras la publicación de resultados ✈️
Indra fortalece su posición mediante una joint venture con Leonardo
El mercado da por hecho que la OPA BBVA-Sabadell saldrá adelante
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.