Las acciones de Indra lideran al Ibex 35

Las acciones de Indra (IDR.ES) lideran al Ibex 35 y suben algo más de un 1% en la sesión de hoy. Esto se produce en una jornada negativa en general, pero que está trayendo rebotes en un sector defensa que se desangra desde hace un mes. ¿Seguirán vigentes las inversiones en defensa si hay paz en Ucrania?

Las acciones de Indra rebotan

Las acciones de Indra se hunden un 14% en el último mes, principalmente motivado por los aparentes avances en las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para llegar a una paz en Ucrania. Aunque Putin ya ha lanzado en otras ocasiones evasivas y actualmente parece que se trata de otro movimiento para ganar tiempo y terreno en Ucrania, el mercado le ha dado mucha credibilidad.

Más allá de los movimientos políticos, es normal que el mercado tenga dudas sobre las subidas del sector defensa. Aunque los diferentes países de la OTAN se han comprometido a incrementar el gasto en defensa, la realidad es que estos compromisos podrían quedar en nada. Ya hemos visto en otras ocasiones que este tipo de iniciativas se comienzan cuando son un tema candente, pero una vez se difumina en el tiempo y deja de ser relevante, los fondos que en teoría se iban a destinar a tal propósito acaban en otras partidas o inutilizados. Por ello, si finalmente la paz en Ucrania llega en breve, es normal que los inversores duden sobre ese planeado aumento del gasto en defensa para los próximos años. Un escenario en el que los gobiernos europeos finalmente no ejecuten las inversiones prometidas ahora parece tener peso en los mercados.

Las acciones de Indra suben un 95% en este 2025.

¿Cómo comprar acciones de Indra?

