- Las acciones de Indra se benefician del ataque a Maduro
Las acciones de Indra se están disparando un 5% en la sesión de hoy. Sin embargo, no es la única que está despegando, ya que el resto del sector defensa europeo está anotándose también importantes alzas. La captura de Maduro está causando movimientos en las acciones del sector defensa.
Las acciones de Indra despegan
Las subidas de las acciones de Indra superan el 5% en estos momentos y la mayoría de valores de defensa europeos están también subiendo de manera similar, auqnue Rheinmetall lo hace en un 7%. El principal motivo es la entrada de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro. Aunque no se esperan represalias, esto está haciendo pensar a los inversores que o bien se podría repetir en algún otro país o que esta maniobra se usará para presionar al resto de países de la OTAN a que inviertan más en defensa.
Actualmente no se han conocido nuevos grandes anuncios alrededor del sector, pero este suceso sí que refleja que la época de estabilidad geopolítica (obviando los atentados terroristas) que vivimos hace unos años ya llegó a su fin y estamos en un momento mucho más convulso. En ese contexto, tiene sentido que las inversiones en defensa se materialicen, por lo que las acciones de Indra y el resto del sector siguen la tendencia del 2025, que fue la de doblar su capitalización bursátil.
Las acciones de Indra suben un 7,5% en estos primeros días de 2026.
¿Cómo comprar acciones de Indra?
