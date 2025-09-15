Las acciones de Intel reaccionan a la venta de Altera

Las acciones de Intel han repuntado este lunes tras confirmarse el cierre de la venta del 51% de Altera a Silver Lake por unos 3.300 millones de dólares, un movimiento largamente esperado por los inversores y que marca un nuevo capítulo en la reestructuración de la compañía.

La venta de Altera genera optimismo entre los inversores de Intel

La operación, firmada en abril y completada el 12 de septiembre, supone que Intel retenga el 49% de la participación y que ambas partes integren sus activos en una sociedad limitada con un acuerdo nuevo de gobierno corporativo.

Desde una perspectiva financiera, el impacto inmediato de este movimiento será la desconsolidación de Altera de las cuentas de Intel a partir del 12 de septiembre. En el primer semestre de 2025, la filial aportó 816 millones de dólares en ingresos con un margen bruto del 55% y unos gastos operativos de 356 millones. A raíz de la transacción, Intel redujo su previsión de gastos operativos ajustados para 2025 hasta 16.800 millones, frente a los 17.000 millones iniciales, aunque mantiene en 16.000 millones el objetivo de 2026. Esta rebaja mejora el perfil de eficiencia de la empresa en el corto plazo, pero también refleja la necesidad urgente de contención de costes ante la presión de su negocio de fundición.

El verdadero telón de fondo es la delicada situación de Intel Foundry, la división que fabrica chips para terceros, que acumula pérdidas de 3.100 millones de dólares solo en el segundo trimestre. Para apuntalar esta división estratégica, Washington ha vinculado su apoyo a un esquema de warrants que le permitiría adquirir un 5% adicional si la participación de Intel cayese por debajo del 51%.

Este segmento busca competir con gigantes como TSMC y Samsung, pero ahora mismo está en números rojos. Aunque la confianza del gobierno americano mediante los warrants mitiga el riesgo de liquidez al bloque, también evidencia los problemas estructurales a los que se sigue enfrentando la compañía.

El futuro de Intel depende de la gestión de sus activos

La llegada del nuevo consejero delegado, Lip-Bu Tan, añade una capa de confianza al mercado. Sus primeras medidas fueron tajantes con un recorte de la plantilla de hasta 75.000 empleados y la creación de un consejo independiente para el negocio de la fundición. Estos cambios apuntan a una estrategia de separación de activos que podría facilitar alianzas o incluso futuras escisiones. No obstante, el verdadero reto reside en la captación de clientes en un sector tan competitivo. Así pues, el cierre del acuerdo con Silver Lake ofrece un alivio para Intel y envía la señal de que la compañía sigue siendo capaz de generar liquidez a través de desinversiones selectivas.

El mercado seguirá evaluando si estos movimientos son suficientes para contrarrestar la erosión de los márgenes de la compañía frente a competidores como TSMC y Samsung. Las acciones de Intel podrían mantener un sesgo positivo en el corto plazo, pero la sostenibilidad de la recuperación dependerá del éxito de la reestructuración y la capacidad de canalizar nuevos compradores para sus chips.

En la sesión de hoy, las acciones de Intel avanzan un 4%. En el acumulado del año, no obstante, suben un 24%.



Fuente: Plataforma de XTB

