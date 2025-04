Las acciones de Intel se disparan antes de sus resultados

Las acciones de Intel suben un 3,3% en la sesión del martes y se preparan para presentar resultados el próximo jueves día 24. Tras el cambio de directiva y la implementación del nuevo plan estratégico, la compañía espera mostrar resultados que convenzan a los inversores del buen desempeño de esta nueva era de la compañía.

¿Qué esperar de las acciones de Intel? Tras el anuncio de TSMC sobre el desarrollo de nuevos chips más pequeños y rápidos que ningún otro creado hasta el momento, Intel ya ha realizado sus primeras compras. La nueva directiva de la compañía espera devolver a Intel su poder de mercado y su influencia. Para ello, es imprescindible la inversión y desarrollo de tecnología de vanguardia que permita a Intel competir con sus homólogos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En un contexto de incertidumbre debido a los altos aranceles previstos para la tecnología y los desarrollos tecnológicos entre China y Estados Unidos, Intel debe hacer maniobras para salir bien parada. Por ello, a pesar de ser importantes, los resultados en términos de ventas no arrojan la realidad actual de la compañía ya que es el futuro más incierto y las decisiones de sus directivos lo que marcará el devenir de la compañía y su éxito o fracaso. Actualmente, los productos de Intel no se verían afectados por los aranceles recíprocos, aunque ya se ha anunciado que se planea incorporar aranceles a algunos productos tecnológicos que sí pueden formar parte del catálogo de Intel, no obstante, esa información solo la conoce el gobierno americano. El contexto de incertidumbre que rodea a Intel la sitúa como una empresa de alto riesgo y poco fiable en el corto y mediano plazo. Su falta de solidez en el pasado reciente no le permite un alto margen de maniobra y su equipo directivo aún debe validarse en el mercado. Por todo ello, las acciones de Intel podrían sufrir aún movimientos considerables en su cotización debido a la volatilidad asociada al mercado y a su posicionamiento. Las acciones de Intel retroceden más de un 2% en lo que llevamos de año. Además, el ADX muestra una tendencia negativa débil que puede sufrir un rebote en caso de presentar resultados positivos que convenzan a los inversores.

Fuente: Plataforma de XTB

Fuente: Plataforma de XTB

