Las acciones de Johnson & Johnson caen en preapertura

Las acciones de Johnson & Johnson (JNJ.US) caen más de un 3,5% a 159,60 dólares en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que un juez rechazara la propuesta de 10.000 millones de dólares de la compañía para resolver miles de demandas que alegan que sus productos de talco causan cáncer. Johnson & Johnson pierde en los tribunales Este fallo marca la tercera vez que la estrategia de quiebra de Johnson & Johnson fracasa en los tribunales. El juez Christopher Lopez determinó que el proceso de votación de la compañía fue defectuoso y que al menos la mitad de los votos emitidos "no pueden contabilizarse". A pesar de este revés, las acciones de J&J habían subido aproximadamente un 15% en lo que va de año (antes del fallo). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En lugar de apelar, Johnson & Johnson anunció que "recurrirá al sistema de responsabilidad civil para litigar y derrotar estas demandas infundadas por talco" y que revertirá aproximadamente 7 mil millones de dólares previamente reservados para un acuerdo.La compañía enfrenta alrededor de 90,000 demandas pendientes, pero sostiene que sus productos son seguros y no causan cáncer. Johnson & Johnson dejó de vender talco para bebés a base de talco en Estados Unidos en 2020, y cambió a una formulación de almidón de maíz. Cotización de las acciones de Johnson & Johnson Las acciones de Johnson & Johnson cotiza cerca de la media móvil simple (SMA) de 50 días en la sesión previa a la apertura del mercado, que se alinea con el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%. Los bajistas podrían apuntar a una nueva prueba de la media móvil simple (SMA) de 200 días en 156,21 $, seguida de la SMA de 100 días. El RSI no ha logrado romper su divergencia bajista, manteniendo máximos más bajos, mientras que el MACD permanece estrecho tras un cruce bajista. Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.