Las acciones de Kering (KER.FR), responsable de marcas como Gucci e Yves Saint Laurent, han caído un 5% hoy tras los resultados del primer trimestre, que no cumplieron con las expectativas. Las ventas de Gucci descendieron un 25% en el primer trimestre. Los esfuerzos por revitalizar la principal marca de Kering no han dado señales de recuperación en medio de un período difícil para la industria de los artículos de lujo. "Creemos que 2025 será otro año de transición difícil para Gucci", escribieron los analistas de Cit en una nota. Cabe recordar que la marca representa casi el 60% de las ganancias totales de la compañía. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resultados trimestrales de Kering Ingresos comparables de Gucci: -25 %, estimado: -23,6 %

Ingresos comparables de Yves Saint Laurent: -9 %, estimado: -8,03 %

Ingresos comparables de Bottega Veneta: +4 %, estimado: +7,71 %

Ingresos comparables de Otras Casas de Moda: -11 %, estimado: -7,18 %

Ingresos comparables de Gafas y Corporativos: +3 %, estimado: +5,84 %

Ingresos: 3.880 millones de euros, -14 % interanual, estimado: 4.090 millones de euros

Ingresos de Gucci: 1.570 millones de euros, -24 % interanual, estimado: 1.620 millones de euros

Ingresos de Yves Saint Laurent: 679 millones de euros, -8,2 % interanual, estimado: 690,7 millones de euros

Ingresos de Bottega Veneta: 405 millones de euros, +4,4 % interanual, estimado: 423,2 millones de euros

Ingresos de Otras Casas: EUR 733 millones, -11% interanual, estimado en 775,8 millones de euros

Ingresos corporativos y de gafas 558 millones de euros, +4,1% interanual, estimado en 574,4 millones de euros Kering está “planificando con cautela” el segundo trimestre y sigue esperando una disminución de ingresos de dos dígitos para el grupo; todavía cree que la segunda mitad del año debería ser mejor que la primera. Cotización de las acciones de Kering Tras la publicación de sus resultados, las acciones de Kering han experimentado un fuerte descenso que les ha llevado a alcanzar niveles no vistos desde 2015, con un precio aproximado de 165,88 euros por título. En el acumulado del año, las acciones de Kering acumulan una caída cercana al 50%. Las acciones de Kering cotizan en sus niveles más bajos desde 2015. Fuente: xStation

