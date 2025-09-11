Las acciones de Klarna sorprenden en su debut en Wall Street

Las acciones de Klarna (KLAR.US) comienzan su andadura en Wall Street con buena letra. La fintech sueca para aplazar pagos, basada en las comisiones a los negocios y en préstamos al consumo a corto plazo, debutó ayer en la Bolsa de Nueva York, dos décadas después de su fundación. La compañía, hasta ahora uno de los unicornios más famosos de Europa, ha sacado al mercado más de 34 millones de acciones, con las que ha logrado recaudar unos 1.370 millones de dólares. En su debut, además, Klarna ha conseguido superar los 50 dólares por acción, mejorando así el precio inicial por el que salieron sus títulos. ¿Cómo ha sido este debut?

Las acciones de Klarna se estrenan en la Bolsa de Nueva York

En concreto, en su debut en Bolsa las acciones de Klarna abrieron a 52 dólares, un 30% por encima del precio de salida de 40 dólares, aunque cerraron la jornada en torno a 46 dólares, lo que representa una ganancia del 15% frente a su precio inicial.

La oferta pública inicial valoró a la compañía en unos 15.000 millones de dólares, muy por debajo del máximo de 45.600 millones alcanzado en 2021. La empresa llevaba tiempo preparando su salida al mercado, originalmente prevista para abril, pero decidió retrasarla debido a la volatilidad generada por los anuncios de nuevos aranceles en Estados Unidos.

La cotización ha supuesto un importante retorno para los principales inversores. Sequoia Capital y Heartland A/S obtuvieron rendimientos superiores a los 1.000 millones de dólares cada uno, mientras que las participaciones de los cofundadores, Sebastian Siemiatkowski y Victor Jacobsson, también superaron esa cifra al cierre del primer día de negociación.

Los empleados de Klarna podrán vender sus participaciones

En este escenario, Klarna ha comunicado a sus empleados actuales y antiguos que podrán liquidar parte de su participación durante la ventana de salida a Bolsa, una medida poco común en este tipo de operaciones.

En un correo electrónico enviado el miércoles, la compañía explicó que las unidades de acciones restringidas consolidadas (RSUs) se convertirán en acciones negociables, que podrán venderse pocos días después de la oferta pública inicial, valorada en 15.000 millones de dólares. Según la tasa de conversión establecida, aproximadamente cuatro RSUs equivaldrán a una acción en el mercado.

Los empleados tendrán la posibilidad de vender durante la ventana inicial de la OPV hasta el 30 de septiembre. Tras esto, las ventas solo podrán realizarse en periodos de negociación trimestrales.

Este tipo de exenciones son inusuales, aunque existen precedentes. En 2020, Airbnb permitió a sus trabajadores vender hasta un 15% de sus participaciones en la primera semana tras salir a bolsa. Normalmente, las OPVs incluyen periodos de bloqueo de unos seis meses, diseñados para evitar que empleados y primeros inversores liquiden grandes cantidades de acciones justo en el debut bursátil.

Las RSUs y otros planes de adjudicación de acciones han sido, durante años, un componente esencial en la compensación dentro de la industria tecnológica, sumándose a los salarios y bonificaciones para conformar los ingresos totales de los trabajadores.

En la jornada de hoy, las acciones de Karla retroceden un 5% y rondan los 45 dólares.

Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa

Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.