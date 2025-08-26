Las acciones de Logista se hunden en Bolsa

El Ibex 35 arranca con caídas la sesión bursátil, dejándose un 0,75% que le aproxima de nuevo al soporte de los 15.000 puntos. La gran mayoría de los valores que componen el Ibex 35 fluctúan con pérdidas en estos momentos, pero entre todos ellos destaca Logista, que lidera la tabla baja del selectivo nacional con un notorio retroceso de más del 2%. ¿Qué hay detrás de este desplome?

Las acciones de Logista descuentan dividendo

Logista es el farolillo rojo de la jornada. Sin embargo, no es debido a ningún profit warning anunciado por la compañía. Tampoco el temor por la incertidumbre geopolítica está impactando en un mayor grado a la cotizada que al resto de sus comparables.

El motivo es el descuento de su dividendo, equivalente a 0,56 euros brutos por acción (un 1,9% de rentabilidad), el cual se abonará este jueves 28 de agosto. Vemos que las acciones de Logista pierden en estos momentos un 2,56% intradía, por lo que, aunque no estuvieran descontando esta retribución de cu capitalización total, también estarían cayendo alrededor de medio punto porcentual.

Las acciones de Logista cotizan en estos momentos en los 28,14 euros por título y acumulan una caída en el año del 4,63%. Los inversores que adquieran hoy el valor ya no podrán percibir el dividendo que se abonará pasado mañana.

¿Cómo comprar acciones de Logista?

