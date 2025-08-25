Último día para poder cobrar el dividendo de Logista

Los accionistas de Logista empiezan una semana clave para el valor, en la que podrán beneficiarse de un nuevo reparto de dividendo. La compañía, que en los últimos años ha seguido un modelo de retribución por el que recompensa dos veces al año dividendos a sus accionistas, repartirá este jueves 28 de agosto su primer dividendo, el cual se complementará, según lo previsto, con un segundo importe que se repartirá el próximo mes de febrero. Este primer dividendo se descontará mañana, por lo que hoy es el último día para poder comprar acciones de Logista con derecho a esta retribución.

Nuevo dividendo de Logista

En concreto, el dividendo de Logista otorgará unos 0,56 euros brutos por acción, lo que, en los niveles de cotización actuales de la forma, supone una rentabilidad del 1,9%, un porcentaje que se descontará en la sesión de mañana de su capitalización bursátil. La compañía, que se posiciona como una de las más interesantes para aquellos interesados en invertir en dividendos, replica con esta cifra la retribución que otorgó en agosto del 2024, año en el que completó la retribución a sus accionistas con un dividendo complementario de 1,53 euros que abonó el pasado mes de febrero, con cargo en el ejercicio anterior.

Mañana será la fecha ex-dividend, lo que significa que se descontará el dividendo del precio de la acción de Logista y los títulos comprados mañana no tendrán derecho a recibir esta retribución del jueves.

Logista es uno de los principales operadores de logística y distribución en el sur de Europa. Su modelo de negocio se centra en la distribución de proximidad, ofreciendo acceso rápido y eficiente a una amplia gama de productos a través de una red de más de 200.000 puntos de venta en países como España, Francia, Italia, Portugal, Países Bajos y Polonia. En lo que va de año, la compañía, presente en el Ibex 35 desde el 19 de diciembre de 2022, cotiza práctimante plana en lo que va de año, con una ligera caída del 2,15% hasta los 28,92 euros por título. En la jornada de hoy, no obstante, las acciones de Logista caen levemente, en línea con la mayoría de las compañías del Ibex 35.

¿Cómo comprar acciones de Logista?

