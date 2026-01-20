Las acciones de LVMH, el grupo francés de lujo, se encaminan a su séptima sesión consecutiva de caídas, la racha más larga desde marzo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señalara que podría imponer un arancel del 200 % a los vinos y el champán franceses. Los títulos de la compañía cotizan en mínimos de los últimos 3 meses mientras que otras empresas del sector también se ven afectadas por las nuevas medidas anunciadas por Trump.

Donald Trump amenaza a los productos franceses

El presidente de Estados Unidos ha criticado duramente al líder francés Emmanuel Macron por rechazar su invitación a unirse a la propuesta Junta de la Paz y sugirió que podría imponer un arancel del 200% al champán. La decisión de Macron de no aceptar la invitación se debe a la preocupación de que la carta vaya más allá de Gaza y plantee importantes dudas sobre el respeto a los principios y el marco institucional de las Naciones Unidas, que Francia considera innegociables.



"Bueno, nadie lo quiere porque dejará el cargo muy pronto", declaró Trump a la prensa anoche tras ser informado de que Macron declinaría su invitación. “Le pondré un arancel del 200% a sus vinos y champañas y se unirá”, añadió. El segundo mandato de Macron está previsto que finalice el próximo año, y ha prometido reiteradamente no abandonarlo antes de tiempo.

La administración Trump está pidiendo a los países que desean un puesto permanente en el organismo que contribuyan con al menos 1.000 millones de dólares. Según un borrador de la carta del grupo propuesto, Trump sería su presidente inaugural y tendría autoridad sobre las decisiones de la nueva Junta de Paz.

Tump también confirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, había sido invitado a unirse a la junta, sin dar más detalles. Trump ha invitado a varios líderes mundiales, entre ellos el argentino Javier Milei y el canadiense Mark Carney, a formar parte de la Junta de Paz para Gaza. Varias naciones europeas también han sido invitadas a unirse a la junta de paz.

A los críticos les preocupa que Trump esté intentando construir una alternativa, o un rival, a las Naciones Unidas, a las que ha criticado durante mucho tiempo.

Las acciones de LVMH arrancan el año con caídas

Tras las últimas amenazas de Trump, las acciones de LVMH se están anotando una caída de un 2,5%, prolongando un sesgo bajista que alcanza el 11,56% de corrección en lo que llevamos de 2026. El índice de fuerza relativa (RSI) de la acción se sitúa por debajo de 30, lo que indica que podría estar sobrevendida.

Los exportadores franceses ya estaban bajo presión vendedora después de que Trump anunciara hace tres días un arancel del 10% a partir del 1 de febrero sobre los productos de los países europeos que se han unido para apoyar a Groenlandia ante las amenazas de Estados Unidos para apropiarse del territorio. Además de LVMH, otras compañías francesas están cotizando hoy en negativo. Este es el caso de Rémy Cointreau, que opera en la industria francesa del vino y el champán y que cae un 1,6%. Laurent-Perrier, por su parte, desciende un 0,7%, Maison Pommery & Associés corrige un 0,4% y Lanson-BCC lo hace un 0,3%.

En lo que llevamos de 2026, las acciones de LVMH acumulan una caída de más del 11%.

Fuente: Plataforma de XTB

