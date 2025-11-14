Las acciones de Merlin se desploman un 6,7% en la apertura a pesar de haber reportado unos buenos resultados con crecimiento en todas sus líneas de negocios. La compañía avanza en la transformación de su negocio pero con cifras sólidas, pero la caída del 2,8% en el tercer trimestre del AFFO no ha gustado a los inversores.

Cifras clave de los resultados de Merlin de 9M2025

Ingresos: 423 millones de euros,+7,7% interanual

Rentas brutas: 398,1 millones de euros,+6,6% interanual

AFFO: 243,3 millones de euros,+6,9% interanual

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Merlin

Los resultados de Merlin han mostrado una buena evolución del negocio en términos generales en los 9 primeros meses del año, tanto por el incremento de las rentas en todos los segmentos como en el alto porcentaje de ocupación.

Negocio Oficinas de Merlin

El negocio de oficinas, que copa alrededor de la mitad del total de rentas, ha reportado un incremento del 3,8% en términos comparables, con Madrid siendo la ciudad más importante y con las entradas cubriendo de sobra las salidas. Esto ha causado que la ocupación en la ciudad haya pasado del 91,8% de los 9 primeros meses del año pasado al 94,8% de este año. De hecho, Barcelona ha sido la única ciudad donde se ha experimentado una caída de la ocupación desde el 91,9% hasta el 88,7% por una caída de la demanda. El ramo total tiene una ocupación del 94,2% frente al 92,7% del mismo periodo del año anterior.

Negocio Logística de Merlin

Logística ha tenido un crecimiento del 1,7% comparable, aunque en este ramo si hemos visto una caída de la ocupación general desde el 97,9% hasta el 96%, debido al al desempeño de Madrid, que ha bajado en 368 puntos básicos.

Negocio Data Centers y Centros comerciales Merlin

Por su parte, el negocio de Data Centers sigue avanzando y las rentas brutas se han multiplicado por 12. Aún así, el negocio está todavía en una fase de desarrollo, por lo que en el futuro tendrá mucha más importancia de lo que tiene ahora. Pensamos que en el corto plazo puede suponer una buena fuente de crecimiento hasta que el mercado de data centers se estabilice.

El negocio de centros comerciales también ha tenido una evolución positiva, con un crecimiento comparable del 3,5% y un incremento de la ocupación de 135 puntos básicos.

Por esto caen las acciones de Merlin

Los resultados de Merlin han mostrado una caída tanto del FFO (4,7%) como del AFFO (2,9%). Esto muestra un deterioro de la generación de beneficios que no ha gustado al mercado y que se une a la que ha reportado Colonial. Por tanto, los inversores temen que pueda haber cierto deterioro del mercado de oficinas, que es el principal negocio para ambas inmobiliarias españolas. En cualquier caso, creemos que Merlin está mejor posicionada que Colonial por su diversificación de ingresos por negocio.

En definitiva, los resultados de Merlin han sido sólidos y creemos que la empresa muestra una gran solidez respaldada por su diversificación de ingresos. Sin embargo, el mercado ha castigado unas cifras por debajo de lo esperado dentro del tercer trimestre.



Las acciones de Merlin suben un 30% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

