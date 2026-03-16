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13:03 · 16 de marzo de 2026

Las acciones de Merlin se disparan un 4%. ¿Qué ha pasado?

Conclusiones clave
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Conclusiones clave
  • Las acciones de Merlin despuntan y lideran el Ibex 35
  • Los centros de datos generan optimismo

Las acciones de Merlin Properties suben más de un 4% en la jornada de hoy y se coloca como el valor más alcista del Ibex 35. Estas subidas se deben al respaldo de una casa de análisis, que ha mejorado tanto su precio objetivo como su recomendación. ¿Qué pasa con Merlin?

Sucursal de Merlin
 

Las acciones de Merlin Properties despuntan

Las acciones de Merlin Properties están despuntando más de un 4% en la sesión de hoy. El motivo detrás de estas subidas es que Morgan Stanley ha subido su precio objetivo de las acciones de Merlin desde los 14€ hasta los 16,5 euros. Esto es una subida de más del 15%, lo que demuestra su optimismo, mayor que el del consenso que recoge Bloomberg y que ubica su precio objetivo en los 16,39 euro por acción. Además, ha mejorado su recomendación desde “misma ponderación” hasta “sobreponderar”. 

El nuevo precio objetivo le otorgaba un potencial del 22% desde los precios de cierre del viernes, pero con las subidas de hoy dicho potencial se coloca en el 17%. 

Según informa Expansión, uno de los motivos de la subida del precio objetivo por parte del banco de inversión es el potencial de los centros de datos

Los centros de datos generan optimismo

La gran demanda de centros de datos está haciendo que las casas de análisis se fijen en Merlin, que tiene en dicho segmento puestas muchas esperanzas. Este segmento tiene un gran potencial y de momento hay escasez en el mercado, por lo que seguiremos viendo inversiones mil millonarias. Si Merlin consigue aliarse con las grandes tecnológicas, este segmento puede reportarte grandes beneficios. 

Las acciones de Merlin suben un 14% en este 2026. 

 
GrÃ¡fico con la cotizaciÃ³n de las acciones de Merlin
 

Cómo comprar acciones de Merlin desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a acciones de Merlin, una de las compañías energéticas más importantes de Europa y un referente en los sectores del petróleo, gas y energías renovables.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en nuestra plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta.

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