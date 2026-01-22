Conclusiones clave Las acciones de Meta rebotan un 4% tras la nueva recomendación de Jefferies.

La casa de análisis considera que Meta cotiza con un descuento relevante frente a Alphabet

Los fundamentos se mantienen sólidos

Las acciones de Meta Platforms vuelven a ganar protagonismo tras una corrección cercana al 20%, al rebotar casi un 4% en la jornada. Jefferies reiteró su recomendación de “Comprar”, destacando un perfil riesgo/retorno atractivo tras la caída. El precio objetivo de Jefferies se mantiene en USD 910, lo que implica un potencial de alza cercano al 45% desde los niveles recientes. Aun así, la compañía de Mark Zuckerberg continúa cotizando muy por debajo del precio objetivo más alto de Wall Street, de 1.117 dólares. Las acciones de Meta reciben una nueva recomendación Según Jefferies , Meta cotiza con un descuento relevante frente a Alphabet , con una brecha de cerca de 8 vueltas en el múltiplo P/E , lo que vuelve la valoración más atractiva para un líder en publicidad digital e inteligencia artificial .

Los fundamentos se mantienen sólidos : Meta cotiza en torno a 27 veces beneficios pasados y aproximadamente 22 veces beneficios esperados a 12 meses . Además, exhibe un margen bruto muy elevado (cerca de 82%) , posicionándose como una de las compañías más rentables de Big Tech .

Jefferies sostiene que la reciente contratación en IA y el refuerzo de los equipos deberían traducirse en resultados tangibles en 2026 , fortaleciendo el “volante central” del negocio , el mecanismo que impulsa el engagement y el desempeño publicitario en Facebook, Instagram y WhatsApp .

Un argumento alcista clave es que los nuevos motores de monetización recién comienzan a escalar. WhatsApp tendría potencial para crecer desde una tasa anual estimada de 9.000 millones dólares hoy hasta 36.000 millones dólares en el ejercicio 2029 , con opcionalidad adicional proveniente de Threads y de las iniciativas Llama/IA .

Jefferies también señala que, desde resultados, Meta acumula una caída cercana al 18% , mientras Alphabet sube alrededor de 18% y Amazon cerca de 4% , lo que abre espacio para un catch-up relativo si Meta logra disipar las preocupaciones sobre presión de márgenes , mayor CAPEX y ejecución en IA .

Al mismo tiempo, el mercado no ignora los riesgos . El principal sigue siendo la escala del gasto en IA e infraestructura (CAPEX/OPEX) ; los inversores buscan evidencia clara de que la estrategia se traduzca en mayores beneficios , y no solo en costos más altos .

En segundo plano, los movimientos estratégicos incluyen reducciones de personal en Reality Labs y en la iniciativa Meta Compute , orientadas a construir una ventaja de largo plazo vía capacidad de cómputo y a respaldar el desarrollo de productos de IA de próxima generación .

La lectura más amplia en Wall Street es consistente: el mercado sigue comprando la narrativa “AI-first” de Meta, pero exige un mejor equilibrio entre el ritmo de inversión y la entrega de márgenes. Ese será probablemente el principal criterio de evaluación en los próximos trimestres.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.