Las acciones de Moderna se disparan por el miedo al hantavirus

Las acciones de Moderna han vuelto a captar la atención de Wall Street tras dispararse un 20% en las últimas cinco sesiones, acelerando hoy con una subida del 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado, debido al renovado interés del mercado por el hantavirus. El detonante ha sido el brote detectado en el crucero MV Hondius, que ya ha dejado varios casos confirmados y fallecimientos, además de ciudadanos estadounidenses bajo seguimiento sanitario tras su repatriación.

El Departamento de Salud de EEUU confirmó que uno de los pasajeros trasladados desde el crucero dio positivo leve por la cepa del hantavirus, mientras otro presenta síntomas compatibles. Aunque el riesgo sanitario sigue siendo limitado y el virus continúa siendo extremadamente poco frecuente fuera de determinadas regiones, el mercado ha reaccionado rápidamente al componente más importante para los inversores: Moderna ya está investigando tratamientos basados en ARN mensajero para este tipo de enfermedades infecciosas emergentes.

La compañía confirmó la semana pasada que mantiene programas “en fase inicial” vinculados al hantavirus como parte de su estrategia de respuesta rápida frente a posibles amenazas epidemiológicas. Y eso ha sido suficiente para que el mercado vuelva a activar uno de los grandes trades de los últimos años: apostar por las compañías biotecnológicas capaces de desarrollar vacunas o tratamientos de forma acelerada ante posibles brotes globales.

El mercado vuelve a mirar al “factor pandemia”

Más allá del impacto sanitario real, lo relevante a nivel financiero es cómo el mercado vuelve a reaccionar ante cualquier riesgo epidemiológico utilizando prácticamente el mismo patrón visto durante la pandemia. Las búsquedas relacionadas con “Moderna”, “vacuna Moderna” y “hantavirus” se han disparado en Google, mientras los inversores minoristas vuelven a centrarse en empresas vinculadas al ARN mensajero.

El hantavirus sigue siendo una enfermedad rara. Según datos de los CDC, en Estados Unidos se registraron menos de 900 casos entre 1993 y 2023. Sin embargo, el mercado no está cotizando el tamaño actual del brote, sino la posibilidad de que cualquier nuevo virus reactive el interés por plataformas tecnológicas capaces de desarrollar vacunas rápidamente.

En el fondo, Moderna se ha convertido en una especie de empresa refugio sobre las futuras crisis sanitarias. Cada vez que aparece una amenaza infecciosa con potencial mediático, parte del mercado vuelve automáticamente hacia las compañías que lideraron la carrera biotecnológica durante el Covid.

El problema es que este tipo de movimientos suelen estar dominados más por narrativa y especulación que por fundamentales. A día de hoy no existe evidencia de que el brote actual vaya a convertirse en un problema sanitario global, pero eso no ha impedido que los inversores vuelvan a posicionarse rápidamente en compañías asociadas a la capacidad de reacción biotecnológica.

Una vez más, Wall Street demuestra que sigue dispuesto a pagar una prima elevada por cualquier empresa capaz de posicionarse en el centro de la próxima gran narrativa del mercado.