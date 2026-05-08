Las bolsas vuelven a mirar a los virus. Un brote de hantavirus detectado entre pasajeros del crucero MV Hondius, que realizaba una ruta entre Argentina y Cabo Verde, ha sido suficiente para reactivar uno de los patrones más claros que dejó el Covid en los mercados: compras en biotecnología y ventas en turismo y cruceros ante cualquier amenaza sanitaria.

Wall Street se gira hacia las biotecnológicas ante la crisis del hantavirus

Aunque la Organización Mundial de la Salud ha insistido en que el riesgo para la población es bajo y que “esto no es el nuevo Covid”, la reacción inicial de los inversores demuestra que Wall Street ya no espera a que exista una pandemia para empezar a posicionarse.

Las acciones de Moderna llegaron a dispararse más de un 6% en la apertura de ayer tras conocerse que la compañía mantiene investigaciones relacionadas con hantavirus mediante tecnología ARNm. Sin embargo, el movimiento perdió fuerza rápidamente después de que varios analistas recordaran que el mercado potencial del virus es muy reducido y que cualquier posible vacuna se encuentra todavía en fases muy tempranas de desarrollo.

Aun así, el episodio deja una lectura importante: el mercado vuelve a premiar la capacidad de reacción de las plataformas biotecnológicas. Tras el Covid, compañías como Moderna o BioNTech ya no cotizan únicamente por sus ingresos actuales, sino también por su capacidad de responder rápidamente ante futuras amenazas sanitarias.

Los cruceros vuelven a ser el termómetro del miedo

En el lado contrario del mercado, las compañías de cruceros sufrieron nuevas caídas. Royal Caribbean, Carnival y Norwegian Cruise cedieron terreno ante el temor a que el brote pueda generar cancelaciones, restricciones o nuevas medidas sanitarias.

El mercado sigue asociando automáticamente los cruceros con el recuerdo del Diamond Princess, el barco que se convirtió en uno de los símbolos del inicio de la pandemia de Covid-19 en 2020. Desde entonces, cualquier noticia relacionada con enfermedades infecciosas en barcos provoca reacciones inmediatas en bolsa, incluso aunque el impacto sanitario real sea limitado.

Y es que el Covid cambió algo más que la salud global: cambió el algoritmo emocional de Wall Street. Ahora los inversores reaccionan desde el primer titular, especialmente en sectores con alta sensibilidad sanitaria como turismo, aerolíneas o ocio.

¿Qué es realmente el hantavirus?

Los hantavirus son una familia de virus transmitidos principalmente por roedores a través de saliva, orina o heces. Pueden provocar enfermedades respiratorias graves, hemorragias internas o insuficiencia renal.

En el caso actual, el brote está relacionado con la variante Andes, detectada en Sudamérica y considerada la única cepa conocida con capacidad limitada de transmisión entre humanos.

La OMS ha insistido en que el riesgo de expansión global es muy bajo y que los contagios suelen requerir contactos estrechos y prolongados. Sin embargo, el brote vuelve a poner el foco sobre una amenaza cada vez más vigilada por gobiernos y mercados: las enfermedades zoonóticas.

El verdadero movimiento de fondo: la era de los riesgos biológicos

Más allá del hantavirus, los inversores empiezan a asumir que el mundo entra en una etapa donde las amenazas biológicas serán cada vez más frecuentes.

El crecimiento de las enfermedades que saltan de animales a humanos se está viendo impulsado por factores como el aumento de las temperaturas, la expansión humana sobre hábitats naturales y el crecimiento de las poblaciones de animales transmisores.

Por eso, el verdadero “trade” no es únicamente apostar por una posible vacuna contra el hantavirus. El movimiento estructural está en compañías vinculadas a:

biotecnología y plataformas ARNm,

diagnóstico molecular,

vigilancia epidemiológica,

infraestructura sanitaria,

y respuesta rápida frente a pandemias.

El hantavirus probablemente no será la próxima pandemia global. Pero sí recuerda algo importante para los mercados: después del Covid, los riesgos biológicos ya cotizan desde el primer minuto.