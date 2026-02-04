Las acciones de Novo Nordisk están desplomándose un 18% en estos momentos de la sesión y el mercado no perdona. La compañía presentó ayer sus resultados del cuarto trimestre del 2025 y los del año completo, pero el foco no se pone en sus cifras actuales, sino futuras.

Los resultados de Novo Nordisk no son el problema

Las caídas de las acciones de Novo Nordisk no se achacan a sus resultados, que fueron en términos generales buenos y batieron las expectativas de los analistas tanto en ingresos como en beneficios por acción. De hecho, los ingresos de Ozempic, su medicamento estrella y el más importante en términos de ingresos, también reportó una cifra un 7,2% superior a lo esperado.

¿Por qué caen las acciones de Novo Nordisk?

Novo Nordisk ha anunciado una caída de los ingresos para este año de entre el -5% y el -13%, lo que supone un descenso importante para una empresa en la que se ponían muchas esperanzas y que viene de crecer a doble dígito.

También afectará al beneficio operativo ajustado de la compañía en la misma magnitud. El motivo es que la presión sobre los precios de Ozempic (41% de los ingresos de Novo Nordisk) se incrementará. De hecho, la compañía espera una caída de los ingresos en su negocio de Estados Unidos, principalmente debido a unos menores precios de venta en sus medicamentos relacionados con la obesidad y la diabetes. Donald Trump ya lleva tiempo presionando a los gigantes farmacéuticos para bajar los precios, y esto tiene un impacto real en los ingresos de las compañías. Además, se mezcla con el aumento de la competencia con Eli Lilly, que también tiene medicamentos para combatir la obesidad. Además, el mercado tenía las expectativas altas con Novo, ya que en este mismo 2026 se había lanzado una versión en pastilla de Wegovy, otro medicamento para la obesidad, y que ha tenido una gran acogida. La empresa afirma que más de 170.000 pacientes han empezado a usarla y lo catalogan como el lanzamiento más fuerte de la historia en ese mercado

Las acciones de Novo Nordisk caen un 7% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Novo Nordisk?

