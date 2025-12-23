Oportunidad de recuperación bursátil: Aunque Novo Nordisk ha perdido gran parte de su valor en 2025 tras la “fiebre” de los fármacos contra la obesidad y cambios estratégicos internos, el lanzamiento de Wegovy en píldora —con precios más accesibles— podría ser un catalizador clave para recuperar confianza y cuota de mercado.

Aprobación clave y reacción del mercado: Novo Nordisk ha recibido la aprobación de la FDA para comercializar una versión en píldora de Wegovy, un hito frente a los tratamientos inyectables. La noticia ha impulsado sus acciones, que llegaron a subir más de un 7%, reforzando su posición competitiva frente a Eli Lilly.

Novo Nordisk ha recibido la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para comercializar una versión en píldora de Wegovy, su exitoso tratamiento contra la obesidad, marcando un hito en un mercado dominado hasta ahora por inyecciones. El medicamento comenzará a venderse a principios de enero y está indicado tanto para la pérdida de peso como para su mantenimiento a largo plazo.

El anuncio ha sido bien recibido por los mercados: las acciones de Novo Nordisk han subido con fuerza tras conocerse la decisión regulatoria, en un contexto en el que la compañía había perdido terreno frente a su principal competidor, Eli Lilly, durante el último año.

Respaldo estratégico frente a Eli Lilly

La aprobación de Estados Unidos se apoya en los resultados del ensayo clínico Oasis 4, que mostró una reducción media del 13,6 % del peso corporal tras 64 semanas con una dosis diaria de 25 miligramos. Novo Nordisk sostiene que la pérdida de peso podría ser incluso mayor si los pacientes mantienen el tratamiento a largo plazo.

La píldora es una pieza central en la estrategia del grupo para defender su cuota de mercado frente a Eli Lilly, que también trabaja en un fármaco oral contra la obesidad y podría obtener su propia aprobación en los próximos meses. Aunque la ventaja temporal de Novo Nordisk sería limitada, los analistas consideran que llegar primero al mercado le permitirá captar pacientes y reforzar su posición competitiva.

Novo Nordisk ha fijado un precio inicial para el medicamento de 149 dólares mensuales para pacientes que paguen sin seguro, mientras que el coste con cobertura sanitaria podría situarse en torno a los 25 dólares, ampliando así el acceso a este nuevo tratamiento.

¿Pueden recuperarse las acciones de Novo Nordisk?

El respaldo de la administración de Estados Unidos ha tenido un claro impacto en la cotización de las acciones de Novo Nordisk. Tras el anuncio, los títulos de la compañía danesa se han llegado a disparar más de un 7% en la Bolsa de Copenhagen, aunque tras los primeros minutos de sesión el impulso se ha reducido a un 5,80%.

Este movimiento contrarresta con el irregular comportamiento que han tenido las acciones de Novo Nordisk en lo que llevamos de año, en el que la compañía ha perdido gran parte de las ganancias que había acumulado durante la “fiebre” de los medicamentos contra la obesidad debido a la pérdida de cuota de mercado y las dudas sobre diferentes movimientos corporativos que llevó en las últimas semanas a la destitución de su anterior CEO y a un periodo de dudas con su nueva estrategia.

La empresa danesa, que llegó a posicionarse como la más valiosa de Europa, ha visto cómo en este 2025 su valor se reducía a la mitad y cómo su posición de oro dentro del parqué bursátil europeo se veía lastrada, rompiendo así la tendencia alcista que había experimentado desde la aprobación de Wegovy como tratamiento para la pérdida de peso en 2021 hasta mediados de 2024. El tiempo dirá si la píldora Wegovy podrá volver a levantar a las acciones de Novo Nordisk.