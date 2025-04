Las acciones de Palantir se disparan: ¿qué hay detrás?

Las acciones de Palantir, una de las principales proveedoras de servicios defensivos del gobierno de Estados Unidos, se disparan en la jornada de hoy y se posicionan como una de las más alcistas dentro de los principales índices estadounidenses. Los títulos de la compañía han crecido de forma atípica ante los anuncios del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (D.O.G.E) sobre la implementación de una mega API que permita conectar todos los softwares del gobierno y agilizar las comunicaciones, centralizando el acceso a los datos de los contribuyentes. Las acciones de Palantir alzan el vuelo Este departamento del gobierno americano tiene la intención de contar con la ayuda de empresas externas como Palantir, lo que ha despertado el optimismo de sus inversores, elevando las acciones de la empresa un 7,5% en la jornada de hoy. Al haberse instaurado como una de las compañías clave al servicio del departamento de defensa del gobierno de Estados Unidos y colaborar con otras entidades gubernamentales, Palantir ha experimentado un aumento significativo del valor de su cotización y actualmente se le atribuye un precio objetivo de 85 dólares por acción, calculado a través de sus múltiplos. Además, en el acumulado del año las acciones de Palantir suben un 11,3%, a pesar de que en los últimos meses han sufrido ciertas turbulencias. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En concreto, las acciones de Palantir han retrocedido casi un 33% desde mediados de febrero, lo que se traduce en una pérdida de 90.000 millones de dólares en capitalización bursátil. Todo esto tras el anuncio de recortes por parte del gobierno americano. El departamento de defensa ya ha anunciado el recorte en presupuesto para el departamento por valor de mil millones de dólares, aunque todavía no afecta a la compañía, no se descarta que algún recorte repercuta en su cuenta de resultados. Aun así, y pese a las caídas recientes, las acciones de Palantir presentan un comportamiento positivo en el acumulado del año. Además, todavía hay expectativas de crecimiento, aunque todo dependerá de si es capaz de mantener los contratos con el gobierno americano. Actualmente, la compañía obtiene el 66% de sus ingresos de Estados Unidos, un 10,6% de Reino Unido y el 23,1% del resto del mundo. Su dependencia del país americano es evidente y la incertidumbre y colapsos en los mercados del país pueden suponer un freno para el crecimiento. No obstante, la tendencia generalizada por parte de todos los países del mundo al aumento del gasto en defensa pueden motivar el entusiasmo por el desempeño de las acciones de Palantir en el futuro.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.