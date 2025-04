El S&P 500 se dispara y huye del mercado bajista

El S&P 500 sube en el inicio de sesión más de un 3% alejándose de entrar en un mercado bajista, en una jornada que vuelve a mostrar que estamos en un entorno de extrema volatilidad y que eso cuenta tanto para las caídas como para las subidas. Scott Bessent impulsa al S&P 500 El principal catalizador de las subidas en el S&P 500 se deben a las palabras del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que ha dicho que existe el potencial de entablar diversos acuerdos comerciales ventajosos con los principales socios comerciales de Estados Unidos. En concreto según sus palabras Japón tendrá prioridad para acordar nuevos términos comerciales mientras que según el propio Donald Trump, las expectativas de acuerdo con Corea del Sur iban por buen camino. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Con las subidas de hoy se rompe una racha bajista que cumple la mayor caída de tres días en los últimos cinco años. El S&P 500 dice aún se mantiene a más del 17 % de su máximo del 19 de febrero. Por otro lado, los bonos del Tesoro también revirtieron sus alzas, y el rendimiento del bono a 10 años volvió a superar el 4%, mientras que el VIX, conocido como el índice de la volatilidad, se estabiliza en los 40 puntos, muy por encima de su promedio a largo plazo, pero por debajo de los últimos días. Acciones con más movimientos en el S&P 500 La compañía tecnológica, Palantir, sube un 8,30% y se encuentra entre las más reseñables del S&P 500 dentro de la jornada de hoy. La incertidumbre sobre los recortes del gasto público ha tenido un fuerte impacto en la compañía ya que la empresa colabora estrechamente con el Departamento de Defensa, que ya ha sido objeto de recortes. Sin embargo, en las últimas semanas la empresa está diversificando a otros clientes privados lo cual ha permitido que la empresa de análisis subiera sus expectativas sobre el valor. Otra empresa del S&P 500 que destaca en la sesión de hoy es Tesla, cuyas acciones rebotan con fuerza a pesar de que los precios de sus vehículos usados ​​están cayendo más rápido que los de otros vehículos eléctricos tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Sin embargo, la búsqueda de Elon Musk de apuestas ambiciosas y de alto riesgo, como el Cybertruck, y el RoboTaxi, podrían cambiar la dinámica de la compañía en los próximos meses. Las empresas más representativas del índice están subiendo, y solo retroceden una pequeña minoría. Entre ellas se encuentran las acciones de West Pharmaceutical Services (WST.US) y General Mills (GIS.US). No obstante, ningún retroceso supera el 1%, lo que marca una sesión positiva para las empresas americanas y devuelve algo de confianza a los inversores. ¿Cómo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión , una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

