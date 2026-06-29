Las acciones de Palantir (PLTR.US) han arrancado la sesión de este lunes con subidas superiores al 4% después de anunciar una alianza estratégica con Nvidia para desarrollar soluciones de inteligencia artificial dirigidas específicamente a agencias gubernamentales de Estados Unidos y operadores de infraestructuras críticas.

A diferencia de las agencias de espionaje o las consultoras, Palantir es estrictamente una empresa de software. Su función principal es conectar y ordenar los datos masivos y desorganizados de gobiernos y grandes corporaciones para que sus líderes puedan tomar decisiones críticas en tiempo real.

Palantir firma una alianza clave con Nvidia

El acuerdo permitirá a Palantir integrar los modelos de inteligencia artificial de Nvidia (junto con la familia de modelos abiertos Nemotron) en plataformas diseñadas para entornos donde la seguridad, la soberanía de los datos y el tratamiento de información sensible son factores críticos.

Esta iniciativa se apoya en la colaboración que ambas compañías ya mantenían en torno a Nvidia Nemotron y al desarrollo de modelos abiertos de IA. La principal ventaja de estos modelos es su capacidad de adaptación, ya que permiten a las agencias gubernamentales personalizar la inteligencia artificial para responder a necesidades operativas muy concretas. Sin embargo, su carácter abierto también ha generado tradicionalmente mayores preocupaciones en materia de ciberseguridad y protección de la información. Además, serán modelos utilizados desde comercio y energía hasta sanidad, educación y transporte, abordando varias de las actividades principales del gobierno.

Precisamente ahí reside el valor estratégico del nuevo acuerdo. Al combinar la flexibilidad de los modelos abiertos con una infraestructura diseñada para operar en entornos altamente protegidos, Palantir y Nvidia buscan eliminar una de las principales barreras para la adopción de la IA generativa por parte de organismos gubernamentales y operadores de infraestructuras críticas, un aspecto que ha sido especialmente bien recibido por el mercado.

Para Nvidia, la operación también tiene un importante valor estratégico. Demuestra que sus modelos abiertos de IA no solo tienen potencial en el ámbito de la investigación o el desarrollo, sino que pueden consolidarse como productos comerciales aptos para aplicaciones donde la seguridad y la fiabilidad son requisitos imprescindibles.

¿Qué supone el acuerdo?

La puesta en marcha de esta plataforma supone un importante avance tanto para Palantir como para Nvidia, ya que responde a una de las principales preocupaciones de las agencias de defensa y de los organismos públicos: garantizar que la información clasificada y los datos sensibles permanezcan bajo su control, además de que no puedan utilizarse para entrenar modelos de inteligencia artificial de terceros.

En la práctica, esta solución permitirá a las administraciones estadounidenses aprovechar el potencial de la IA generativa en entornos altamente seguros, minimizando los riesgos asociados a la confidencialidad de la información y a la protección de la propiedad intelectual.

Además, el carácter abierto de estos modelos permitirá que investigadores y expertos independientes puedan analizarlos para detectar posibles sesgos o vulnerabilidades que podrían pasar inadvertidos en un desarrollo cerrado. Esta supervisión externa no solo contribuye a mejorar la fiabilidad de los sistemas, sino que también refuerza la transparencia y la confianza en su utilización.

El acuerdo llega, además, en un momento especialmente relevante para Palantir. La compañía acumula una corrección bursátil del 24,19% en el último mes, presionada por la pérdida de algunos contratos públicos en Europa y por las dudas del mercado sobre el ritmo de su expansión internacional. En este contexto, la alianza con Nvidia ha sido interpretada por los inversores como una muestra de la fortaleza de Palantir en su principal mercado y un respaldo a su posición como uno de los socios tecnológicos de referencia para el sector de defensa e inteligencia de Estados Unidos.

La alianza entre Palantir y Nvidia pone de manifiesto hacia dónde se dirige la siguiente etapa de la inteligencia artificial: un modelo en el que la capacidad tecnológica deberá ir acompañada de garantías en materia de seguridad, soberanía del dato y transparencia. Si esta estrategia demuestra ser efectiva, ambas compañías no sólo reforzarán su posición en el mercado gubernamental estadounidense, sino que podrían establecer un nuevo estándar para la adopción de la IA en sectores críticos, donde la confianza será un activo tan valioso como la propia tecnología.