Las acciones de Palantir suben un 23% 📈

Las acciones de Palantir (PLTR.US), empresa estadounidense de tecnolog铆a y defensa, han subido m谩s del 23% en las operaciones posteriores al cierre del mercado tras registrar un aumento interanual de los ingresos del 36% en el cuarto trimestre, alcanzando los 827,5 millones de d贸lares. La empresa prev茅 unos ingresos de 3.750 millones de d贸lares en 2025, superando las expectativas de los analistas. Los ingresos provenientes del gobierno estadounidense aumentaron un 45% interanual hasta los 343 millones de d贸lares, mientras que los ingresos comerciales aumentaron un 64% hasta los 214 millones de d贸lares. Palantir convence al mercado Palantir Technologies ofreci贸 una perspectiva optimista, destacando la fuerte demanda impulsada por la inteligencia artificial. El director ejecutivo Alex Karp destac贸 el r谩pido crecimiento org谩nico de la adopci贸n de la IA en los sectores gubernamental y comercial, lo que aliment贸 la confianza de los inversores en la expansi贸n comercial de la empresa. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La expansi贸n impulsada por la inteligencia artificial de Palantir y el aumento de los contratos del gobierno de Estados Unidos han alimentado el sentimiento positivo entre los analistas. Morgan Stanley sigue siendo optimista, citando la mejora de los fundamentales y elevando el precio objetivo de las acciones de Palantir a 95 d贸lares (anteriormente 60 d贸lares). Los analistas destacan un crecimiento r茅cord de los ingresos y un impulso sostenido. 聽 Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Puntos fuertes de Palantir Crecimiento del sector gubernamental: los ingresos del gobierno de EE. UU. aumentaron un 45 % hasta los 343 millones de d贸lares, respaldados por la expansi贸n de las aplicaciones militares y de inteligencia.

los ingresos del gobierno de EE. UU. aumentaron un 45 % hasta los 343 millones de d贸lares, respaldados por la expansi贸n de las aplicaciones militares y de inteligencia. Expansi贸n comercial: los ingresos comerciales de EE. UU. aumentaron un 64% hasta los 214 millones de d贸lares y se espera que alcancen los 1.080 millones de d贸lares (+54%) en 2025.

los ingresos comerciales de EE. UU. aumentaron un 64% hasta los 214 millones de d贸lares y se espera que alcancen los 1.080 millones de d贸lares (+54%) en 2025. Expansi贸n del ecosistema de defensa: Palantir profundiz贸 sus asociaciones con empresas de tecnolog铆a de defensa como Anduril y la startup de inteligencia artificial Anthropic, reforzando su papel en la infraestructura de defensa moderna de EE. UU. El s贸lido crecimiento de los ingresos de Palantir y la demanda impulsada por la IA indican una trayectoria prometedora, en particular en los mercados estadounidenses. Si bien la empresa super贸 las expectativas, persisten las preocupaciones sobre la desaceleraci贸n de las ventas internacionales. Adem谩s, los resultados previos a la apertura del mercado sugieren que el optimismo de los inversores sigue siendo fuerte. 聽 Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.