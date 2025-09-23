Las acciones de Porsche se recuperan

Las acciones de Porsche recuperan terreno tras la caída del 7% registrada ayer. Las acciones del fabricante de automóviles de lujo sufrieron un retroceso considerable tras los anuncios relacionados con sus nuevos coches eléctricos.

Porsche no convence con su coche eléctrico

Porsche atraviesa una etapa de profundas transformaciones estratégicas en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados y el enfriamiento de la demanda global. Tras la salida del selectivo DAX 40 y en plena búsqueda de un nuevo consejero delegado que sustituya a Oliver Blume, la compañía intenta revertir una dinámica adversa que le ha supuesto una pérdida del 33% de capitalización en el último año. El retroceso refleja el impacto de tres revisiones a la baja en sus previsiones, así como la presión de los aranceles estadounidenses sobre las importaciones de automóviles europeos.

La firma de deportivos de lujo ha advertido que sus márgenes se verán presionados en el corto plazo por la renovación de su gama, un paso imprescindible para avanzar hacia su meta de que el 80% de sus ventas provengan de modelos eléctricos o híbridos enchufables en 2030. Para el ejercicio actual, la compañía espera un margen operativo de entre el 15% y el 17%, por debajo del 18% registrado en 2022 y 2023, con la expectativa de elevarlo al 20% una vez completadas las inversiones en electrificación y modernización de producto.

En términos comerciales, el fabricante experimenta señales mixtas. En 2023 logró incrementar un 8% sus ventas globales gracias a la progresiva normalización en el suministro de semiconductores. Sin embargo, la primera mitad del presente año ha traído un descenso del 7% en las entregas, hasta 155.945 vehículos. La debilidad proviene principalmente de China, con un desplome del 33% interanual, y de Estados Unidos, con un retroceso del 6%. En contraste, el mercado alemán ha ofrecido un respiro, con un crecimiento del 22% en las entregas. El desafío para Porsche radica en convencer al mercado europeo del potencial de sus coches eléctricos y en recuperar las cuotas de mercado cedidas en mercados clave como el chino.

Las acciones de Porsche (P911.DE) avanzan un 2,2% en la sesión de hoy a pesar del retroceso del 29% en el acumulado del año.