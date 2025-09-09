📊Puig presenta unos buenos resultados semestrales

Puig (PUIG.ES) acaba de publicar su informe del primer semestre del año en el que podemos observar sus márgenes y beneficios, a diferencia del informe de ventas publicado hace unas semanas. En general, las cifras son positivas. Recordad que Puig es una de las compañías de nuestra Selección de Ideas para invertir en bolsa de XTB

Cifras clave de los resultados de Puig del primer semestre del 2025

Margen bruto: 1.742 millones de euros, +5,8% interanual

EBIT: 332 millones de euros, +6,2% interanual y +0,57% frente al consenso de analistas

Beneficio neto: 275 millones de euros, +78,8% interanual, +4,74% frente al consenso de analistas

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Puig

Pensamos que los resultados de Puig han sido positivos en el contexto actual. La compañía ha conseguido incrementar en una décima su margen operativo hasta el 14,5%, gracias a que su margen bruto se ha mantenido estable y un incremento de los gastos generales menor al crecimiento del margen bruto. De hecho, Puig apunta a que el margen se ha visto beneficiado por la contribución de los productos más premium, pero el tipo de cambio ha causado estragos. Esto nos hace pensar que la compañía está consiguiendo mejorar su mix de productos y dirigirse a un mercado algo más exclusivo. Por otro lado, el apalancamiento operativo también ha tenido un efecto positivo, por lo que la realidad es que los resultados se han visto negativamente impactados por el tipo de cambio y sin esto el crecimiento habría sido incluso mayor. Esto demuestra que la evolución del negocio sigue siendo sólida y crece a tasas más altas que el resto del sector, permitiéndole ganar cuota de mercado.

Los gastos de publicidad se incrementaron en más de un 10%, una tasa mayor que la del crecimiento de los ingresos. Esto sigue mostrando que la demanda está algo apagada y las empresas del sector están necesitando invertir en publicidad de manera importante. Esta tendencia es general del sector, aunque pensamos que Puig podrá suavizar estas inversiones cuando el mercado esté más recuperado.

El beneficio neto se ha visto beneficiado por el impacto negativo que tuvo la salida a bolsa en el 2024, pero si quitamos dicho impacto el crecimiento habría sido del 3,4%, debido al incremento de la tasa impositiva. Con una tasa impositiva constante, el crecimiento del beneficio neto habría sido del 7,6%, lo que nos parece una cifra aceptable y que está en línea con las previsiones de la compañía.

Por segmentos, no nos preocupa el deterioro del margen operativo de Fragancias desde el 18,6% hasta el 17,8%, ya que en el actual contexto creemos que es necesario invertir en publicidad para mantener la marca en la mente del consumidor y estas inversiones también serán rentables cuando se recupere el mercado. En el caso de Maquillaje y Cuidados para la piel, siguen evolucionando positivamente y tenemos altas expectativas para el segmento de Cuidados para la piel.

En general, pensamos que los resultados de Puig han sido positivos y creemos que siguen en la senda positiva para recuperar la confianza del mercado.

Reacción del mercado a los resultados de Puig

Las acciones de Puig han reaccionado con caídas del 6% por el deterioro del margen del segmento de fragancias y por la directiva afirmando que el creicmiento del año se quedaría en la franja baja de su guidance, del 6%-8%. En cualquier caso, nos parece que el castigo de hoy es excesivo y la compañía sigue teniendo una posición sólida dentro del sector. Además, actualmente estimamos que cotiza a unas 12,3 veces EV/EBIT del 2025 frente a las 15,3 veces del sector, lo que supone un descuento de casi el 20%. Estimamos un precio objetivo para las acciones de Puig de 22,2€, lo que supone un potencial de casi el 50% desde los precios actuales.

