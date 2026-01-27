Las acciones de Puma han abierto la sesión de hoy con una subida de alrededor del 20%, pero poco a poco se ha ido desinflando. Esta volatilidad viene por una operación corporativa: Anta Sport comprará el 29,06% de la compañía. ¿Qué supone para el sector y para las acciones de Puma esta compra?

Anta Sport compra el 29,06% de las acciones de Puma

El repunte de las acciones de Puma se debe al anuncio de Anta Sport de que ha acordado con la familia Pinault comprar el 29,06% de las acciones de Puma de su propiedad directa. Es decir, la familia se desprende de esta manera de sus acciones de Puma, algo que el mercado ya daba por descontado. En concreto, el precio pagado por las acciones será de 35€, lo que supone una prima de alrededor del 60% frente al precio de las acciones de Puma del cierre de ayer. En total, la inversión será de unos 1.500 millones de euros.

¿Qué supone esta operación?

Anta se convierte de esta manera en el primer accionista de la compañía y dado la estructura, también la controlará. De hecho, entre el 60% y 70% de las acciones forman parte del capital flotante, lo que significa que estas acciones cambian de manos de manera habitual y no son de inversores "largo placistas".

En cuanto a cambios en la compañía, todo apunta a que en el corto plazo Anta seguirá apostando por la estrategia del nuevo CEO de Puma, enfocado en el marketing para recuperar imagen de marca, en la reducción del exceso de inventario y en la mejora de la distribución, disminuyendo exposición a minoristas que no aportan valor a la marca. La situación de Puma es crítica, ya que actualmente además del descenso de los ingresos, está experimentando una contracción importante de sus márgenes operativos, reportando un margen EBIT del 2% en el tercer trimestre del 2025 e incluso negativo en el segundo trimestre. De hecho, la compañía espera pérdidas operativas para el 2025 completo.

Además, Puma parte en desventaja con respecto a otros competidores como Nike en Norteamérica, donde todavía tiene exceso de inventario entre minoristas, mientras que Nike ya ha conseguido recuperar el tono en la región. Sin embargo, Puma podría beneficiarse del mundial de fútbol de este 2026, ya que patrocinará a 11 de los 48 equipos que participan (frente a las 6 de las 32 del mundial de Qatar), siendo el segundo mayor patrocinador a la altura de Adidas y detrás de Nike. Si bien el sector en general está atravesando dificultades, la situación de Puma es peor que la de la media.

Por otro lado, para Anta esto supondrá un incremento de exposición a otras regiones diferentes de China, de donde proceden la mayoría de sus ingresos, mientras que para Puma Asia-Pacífico sólo supone el 20% de los ingresos totales.

¿Por qué sale la familia Pinault de Puma?

La familia Pinault ya tenía intención de salir de Puma. De hecho, el mercado tenía cierta preocupación por la deuda que tenía la familia y en cómo esto podría impactar en Kering, su principal empresa. Más aún cuando Kering está teniendo problemas para recuperar el prestigio en Gucci, que es la marca más importante para la compañía de lujo. Por ello, el mercado interpreta esto como positivo por todas las partes.

¿Por qué se han desinflado las acciones de Puma?

El principal motivo de la relajación de las subidas de las acciones de Puma es que si bien la prima pagada por Anta es muy elevada, ahí también se incluye la prima de control. Por tanto, los inversores que compran ahora Puma pueden ser más positivos porque ven como Anta valora a un precio superior a Puma, pero estos inversores no tienen por qué pagar una prima de control, ya que no tendrán control sobre Puma, y por tanto el precio es menor. Además, no es una compra de exclusión, por lo que las acciones de Puma seguirán cotizando y experimentando volatilidad.

La realidad es que el múltiplo que paga Anta por Puma es alto, ya que estaríamos hablando de más de 32 veces el flujo de caja libre esperado para el 2026, frente a las 19,8 veces que cotizaba al cierre de ayer. Con el precio de compra de 35€, Anta estaría valorando a Puma en unos 5.000 millones de euros.

Las acciones de Puma suben un 0,7% en este 2026.

Fuente: Plataforma de XTB

