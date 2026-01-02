El Nasdaq 100 lidera las subidas de Wall Street

Gran inicio de año para Wall Street, que arranca 2026 con un tono claramente positivo y con ganancias en sus principales índices. El Nasdaq 100, cuyos futuros ya apuntaban a una apertura al alza, empieza el año con una subida del 0,5%, mientras que el S&P 500 avanza un 0,3%. El farolillo rojo de la apertura estadounidense es el Dow Jones, que muestra un ligero descenso del 0,1%.

La inteligencia artificial sigue siendo protagonista

Estos movimientos sugieren que el sector tecnológico sigue atrayendo la atención del mercado, impulsado por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial y la demanda de acciones de empresas innovadoras, mientras que los sectores más conservadores parecen mantenerse cautelosos ante las nuevas expectativas económicas. En este sentido, un aspecto clave de la jornada es la publicación del PMI manufacturero final de Estados Unidos, que se situó en 51,8 puntos, en línea con las expectativas del mercado. Esta lectura por encima de los 50 puntos sugiere que el sector industrial continúa en expansión, aunque el ritmo de crecimiento se ha desacelerado ligeramente en comparación con el informe anterior. Además, indica condiciones estables en la industria estadounidense, lo que sugiere que, pese a algunos signos de desaceleración, la economía parece mantener un crecimiento moderado.

La publicación del PMI manufacturero de Estados Unidos no ha provocado reacciones significativas en las bolsas. A pesar de pequeñas fluctuaciones durante la sesión, el tono general del mercado sigue siendo positivo y el optimismo se mantiene al inicio del nuevo año.

El Nasdaq 100 arranca el año con buen pie

Los futuros del Nasdaq 100 están subiendo con fuerza, impulsados por el creciente interés en el sector de la inteligencia artificial y el optimismo tecnológico al inicio de 2026. La alta demanda de empresas relacionadas con la IA se está traduciendo en ganancias claras para el índice. El gráfico del Nasdaq 100 muestra que el precio ha superado tanto las medias móviles de corto como de medio plazo (EMA 30 y EMA 100), lo que indica un posible impulso y fortaleza en el movimiento alcista. El RSI se mantiene alrededor de 55, señalando un nivel neutral y sugiriendo que aún podrían producirse nuevas subidas sin que el mercado entre en sobrecompra.

Acciones destacadas

Baidu sube más de un 10% tras anunciar planes para listar su unidad de IA en la Bolsa de Hong Kong. La medida se considera una oportunidad para desbloquear valor y crear nuevas vías de financiación.

ASML avanza casi un 6% después de que Aletheia Capital mejorara su recomendación. Los analistas señalan la creciente demanda de equipos de producción de chips EUV impulsada por el desarrollo de la IA, así como los planes de expansión de fábricas y el aumento de la capacidad productiva, lo que ofrece a la compañía perspectivas de mayor crecimiento.

Vertiv Holdings gana un 5% después de que Barclays elevara su recomendación. Los analistas consideran que la valoración actual es atractiva tras las recientes fluctuaciones y que ofrece potencial para ponerse al día con otras empresas vinculadas a la IA y tecnologías energéticas.

NIO registra entregas récord de vehículos eléctricos en diciembre y en el cuarto trimestre en general. Los resultados indican que la empresa no solo mantiene su ritmo de crecimiento, sino que también refuerza su posición en el mercado chino de vehículos eléctricos, sentando una base sólida para una mayor expansión.

Sable Offshore sube más de un 14% tras recibir la aprobación para reactivar un controvertido oleoducto en California. La decisión regulatoria da un impulso inmediato a la compañía, destacando el impacto significativo que tienen estas aprobaciones en el sector energético.

Outlook Therapeutics cae alrededor de un 50% después de que la FDA rechazara su solicitud para un tratamiento de la degeneración macular húmeda asociada a la edad en Estados Unidos.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

