El nuevo año comienza con buena letra para los mercados españoles. El Ibex 35, que firmó en 2025 su segundo mejor año histórico tras revalorizarse un 49%, ha arrancado el nuevo año en positivo, en consonancia con sus principales homólogos europeos. El selectivo nacional cotiza hoy por encima de los 17.400 puntos tras anotarse una notoria subida de más del 0,80%. Entre los valores destacados de la jornada, se aprecia un claro protagonista: las acciones de Grifols, que empiezan el año bursátil en la parte alta del índice.

Las acciones de Grifols lideran el Ibex

Las acciones de Grifols iniciaron la mañana con una gran subida superior al 4%, aunque en estos momentos han reducido su impulso a un notorio 3,60%. La farmacéutica española deja atrás los fantasmas del polémico caso Gotham que afectó a su cotización en 2024, año en el que incluso llegó a barajarse una posible adquisición por parte del fondo canadiense Brookfield que, finalmente, se vio frustrada, e inicia el año convertida en la compañía más alcista de un Ibex de dulce.

Estas subidas ponen fin a tres jornadas consecutivas de pérdidas, en las que las acciones de Grifols cotizaron en negativo a pesar de que no hubiera ningún catalizador que las impulsase a la baja, principalmente por reajustes en las carteras de los inversores. Con este avance, las acciones de Grifols cotizan en torno a los 11,095 euros, cerca de los niveles alcanzados a principios del mes de noviembre, cuando se situaron en los 11,285 euros por título.

El impulso alcista con el que Grifols recibe el nuevo año llega meses después de que la compañía diese a conocer su plan de refinanciación para 2026, por el que espera avanzar en su estrategia de desapalancamiento y optimización de deuda. En concreto, la farmacéutica busca refinanciar casi 740 millones de euros con fecha de vencimiento en 2026, un objetivo que se enmarca dentro de un plan más amplio destinado a mejorar la estructura de su pasivo y reducir costes financieros. Los últimos resultados de la compañía muestran una evolución positiva y confirman la senda de normalización operativa y financiera que la iniciada tras los episodios de volatilidad de 2024. Presentados en noviembre, estas últimas cifras reflejan un incremento de los ingresos del 7,7%, hasta los 5.542 millones de euros, y un EBITDA de 1.358 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,2%. El beneficio neto, además, ha logrado dispararse un 254%.

Las acciones de Grifols, que cerraron el 2025 con una subida del 18%, llevan meses intentando superar la barrera de los 11,13 euros, un nivel de resistencia que están logrando atacar en la jornada de hoy. El impulso alcista, de continuar, podría llevar a la farmacéutica al nivel de los 11,40 euros por título y a iniciar su recuperación hasta volver a los máximos anuales marcados en julio, cuando la compañía superó los 13 euros por título tras firmar un destacado avance a raíz del cambio de expectativas vivido por los inversores.

¿Cómo comprar acciones de Grifols?

