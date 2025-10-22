Las acciones de Redeia tienen un movimiento errático

Las acciones de Redeia han subido con fuerza en el comienzo de sesión de hoy, disparándose hasta un 4%, para rebajar el repunte a medida que nos adentramos en el medio día. Sin embargo, aunque no ha habido grandes noticias si que se ha producido un incremento del interés de los inversores.

Las acciones de Redeia cobran interés entre los inversores

Según algúnas métricas que ha recogido Bloomberg, podemos extraer que el interés de los inversores por la empresa se ha incrementado. Las acciones operadas han rondado las 977.795, frente a la media de 179.654 hasta ese momento del día, que era sobre las 11 de la mañana. La operación más destacable ha sido por 28.000 acciones por un importe que casi alcanzaba el medio millón de euros.

Por otro lado, tenemos que remontarnos hasta el 3 de septiembre para ver un movimiento similar, día en el que recibió una mejora de recomendación por parte de Morgan Stanley. Todo ello se produce después de que se haya aclarado (al menos sobre el papel) los motivos del apagón, donde se exime a la compañía de responsabilidad.

Las acciones de Redeia suben un 4% en este 2025, pero en el día de hoy se ha desinflado considerablemente.

​​​​​​​Fuente: Plataforma de XTB

