Las acciones de Redeia tienen un movimiento errático

Las acciones de Redeia han subido con fuerza en el comienzo de sesión de hoy, disparándose hasta un 4%, para rebajar el repunte a medida que nos adentramos en el medio día. Sin embargo, aunque no ha habido grandes noticias si que se ha producido un incremento del interés de los inversores.
Las acciones de Redeia cobran interés entre los inversores
Según algúnas métricas que ha recogido Bloomberg, podemos extraer que el interés de los inversores por la empresa se ha incrementado. Las acciones operadas han rondado las 977.795, frente a la media de 179.654 hasta ese momento del día, que era sobre las 11 de la mañana. La operación más destacable ha sido por 28.000 acciones por un importe que casi alcanzaba el medio millón de euros.
Por otro lado, tenemos que remontarnos hasta el 3 de septiembre para ver un movimiento similar, día en el que recibió una mejora de recomendación por parte de Morgan Stanley. Todo ello se produce después de que se haya aclarado (al menos sobre el papel) los motivos del apagón, donde se exime a la compañía de responsabilidad.
Las acciones de Redeia suben un 4% en este 2025, pero en el día de hoy se ha desinflado considerablemente.
¿Cómo comprar acciones de Redeia?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Redeia para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
