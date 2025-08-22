El Ibex 35 arranca ligeramente en verde

El Ibex 35 arranca la última sesión de la semana ligeramente en verde pero con muchas dudas. En general el tono en Europa es de cautela y si esto termina así podríamos decir que la semana ha sido de transición. Recordemos que hoy Powell hablará en Jackson Hole, aunque ahora mismo la política monetaria de la FED y del BCE siguen caminos distintos.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de ArcelorMittal son las más alcistas del Ibex 35, pero es que el valor ya llevaba varias jornadas de caídas y lo de hoy es un rebote puntual. Por su parte, Indra sigue recuperando algo de terreno y tras el inicio de ayer, hoy continúa subiendo paa compensar las caídas que ha vivido en el último mes. Las acciones de Repsol también suben en la jornada de hoy, a pesar de que los precios del crudo no están teniendo mucho movimiento.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Colonial y Acciona Energía están copando la parte baja del Ibex 35, aunque los descensos son más bien moderados. Las acciones de Solaria y Naturgy también descienden, por lo que vemos cierta debilidad en el sector energético. En cualquier caso, son pocos los valores en rojo en estos momentos y parece que el selectivo español gana algo de tracción.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

