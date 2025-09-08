Las acciones de Robinhood celebran su entrada en el S&P 500

Las acciones de Robinhood Markets están subiendo cerca de un 10% en los primeros minutos desde la apertura del mercado en Wall Street. La plataforma online de inversiones se incorporará al S&P 500, en una nueva prueba del crecimiento del sector desde la pandemia. La empresa fue fundada en 2013 por el actual director ejecutivo Vlad Tenev y su compañero de clase de la Universidad de Stanford Baiju Bhatt y ha ganado una fuerte participación de mercado frente a empresas y bancos de bolsa más tradicionales. La compañía se unirá al índice de referencia en el último reajuste trimestral, según anunció S&P Dow Jones Indices el pasado viernes.

Robinhood, la nueva incorporación del S&P 500

Uno de los hitos por los que más se conoce a esta plataforma online fue por el furor por las acciones meme que tuvo lugar desde el año 2020 al 2021, impulsado en gran parte por la subida de más del 2000% en las acciones de GameStop. Los usuarios de Robinhood aumentaron de 11,7 millones a 21,3 millones entre diciembre de 2020 y junio de 2021, y sus beneficios se duplicaron. Además, se convirtió en una de las primeras en adoptar las criptomonedas, lo que permitió a los usuarios comprar y vender bitcoin durante el repunte de las criptomonedas en los últimos años.

La entrada de Robinhood en el S&P 500 marca un hito no solo para la compañía, sino también para el sector, que subraya la rapidez con la que las empresas minoristas están pasando a ser parte fundamental del sistema financiero, a medida que los mercados crecen, desde las acciones meme hasta los activos digitales. Con su interfaz intuitiva y operaciones sin comisiones, Robinhood captó una parte cada vez mayor de clientes y de los nuevos flujos de capital.

Al unirse al S&P 500, Robinhood entra en las carteras de fondos indexados, planes de pensiones y cuentas de jubilación de todo el mundo. Este cambio refleja una nueva realidad del mercado: la firma con sede en Menlo Park, California, que en su día fue un factor disruptivo en Wall Street, se está convirtiendo en un pilar del mismo.

Desde el inicio del año, las acciones de Robinhood han subido un 190%, lo cual le permitiría ser la empresa con mayores subidas acumuladas del S&P 500 de este año. Pero si los resultados desde principios de enero son extraordinarios, en los últimos doce meses las subidas de su valor son aún mayor, llegando al 470%.