Las acciones de Rovi caen por las investigaciones de la FDA

Las acciones de Rovi (ROVI.ES) encabezan las caídas del Ibex 35 tras conocerse que la FDA de Estados Unidos planea relacionar las vacunas contra el Covid-19 con la muerte de 25 niños, según The Washington Post. Esto afecta directamente a Rovi, que produce vacunas para Moderna.

La FDA pone el foco en las vacunas del Covid-19

Los datos provienen del sistema VAERS, que recoge reportes no verificados de efectos adversos. El Departamento de Salud presentará estos hallazgos ante el comité asesor de inmunización, aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten que esa base de datos no prueba causalidad y que se requieren estudios científicos más rigurosos.

El tema se ha vuelto político en EE.UU.: el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por su postura antivacunas, destituyó a miembros del panel de expertos, recortó fondos y redujo las recomendaciones de vacunación, eliminando la pauta rutinaria para niños, adolescentes y embarazadas. Estas decisiones han generado rechazo en organizaciones médicas, aunque cuentan con el respaldo de Donald Trump.

Las farmacéuticas defienden la seguridad de sus vacunas. Moderna y Pfizer destacan que, con más de mil millones de dosis administradas en el mundo, no se han identificado nuevos riesgos graves en niños ni embarazadas. Novavax, por su parte, asegura haber entregado todos sus datos clínicos a los reguladores internacionales.

En cualquier caso, este ruido no viene bien a las acciones de Rovi, que en estos momentos caen cerca de un 1%.

Las acciones de Rovi caen un 6% en este 2025.

