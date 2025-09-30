Las acciones de Rovi despegan un 4%

Las acciones de Rovi (ROVI.ES) están despegando más de un 4% en la sesión de hoy después de que la compañía haya anunciado una noticia muy importante. En concreto, Rovi ha comprado una planta de fabricación en Estados Unidos, lo que supone un espaldarazo para la estrategia de la compañía en su expansión del negocio de inyectables.

Rovi compra una planta en Phoenix

El repunte de las acciones de Rovi se debe a la compra de una planta en Phoenix, Estados Unidos. Esta planta se dedicará a la fabricación para terceros y se une a las 4 que ya operan en España. Este paso se interpreta como positivo por el mercado debido a el buen desempeño que ha tenido este negocio en los últimos años, aunque recientemente haya tenido cierta ralentización. Esto viene un tiempo después de que la compañía estudiara la venta de esta división, para después echarse atrás.

Esta planta se utilizará para la fabricación de viales y jeringas precargadas, que son la especialidad de Rovi. Además, se ha llegado a un acuerdo con Bristol Myers Squibb (antiguo propietario) para el suministro durante 5 años por 250 millones de dólares, aunque se estima que la operación se cerrará en el primer semestre del 2026.

Consideramos esta noticia como positiva y pensamos que el negocio de fabricación a terceros tiene un gran potencial en un contexto donde las compañías tratan de ser "ligeras" en activos y especializarse en procesos concretos. Además, Estados Unidos es uno de los mercados más grandes del mundo, por lo que tener plantas en el país puede ser una gran ventaja para Rovi.

Las acciones de Rovi caen un 7% en este 2025.

